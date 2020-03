Alcaldesa de Tapachula Solicita la Renuncia a Todo el Gabinete

*No a COAPATAP y Servicios Públicos. Hay Nuevos Funcionarios.

Tapachula, Chiapas; 05 de marzo. – Luego de conocer los primeros resultados de las auditorías que se llevan a cabo en el ayuntamiento local, la alcaldesa, Rosy Urbina Castañeda, solicitó al Cabildo reestructurar por completo al gabinete, y le fue aprobado en el Pleno de una sesión extraordinaria.

En el acto, celebrado en la tarde de este jueves en la Presidencia Municipal, Urbina presentó una lista de personas que habían sido sugeridos por grupos colegiados y organismos productivos, además de que reunían el perfil.

Los regidores aprobaron la propuesta y de inmediato se tomó la protesta a los nuevos funcionarios municipales, a quien se les exigió dar todo su esfuerzo, conocimiento y habilidades para cumplir con las responsabilidades que les fueron asignadas.

Les dijeron que, además, tendrán que dirigirse en el marco de la ley, con honestidad y apegados a la política de transparencia impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas.

Los primeros dos cambios que ya se habían realizado en la víspera pero que fueron ratificados, fueron el de Roberto Fuentes Thomas, que asumió el cargo de Secretario de Gobierno, en lugar de Luis Miguel del Pino Acotto, quien fuera yerno del ex alcalde Óscar Gurría Penagos.

También se oficializó el nombramiento de Gladiola Soto, como secretaria particular de la Oficina de la Presidencia, en donde estaba Mónica Domínguez Cancino.

Mientras que en el DIF fue nombrada como directora, Nora Soto; y Mayela Trejo, como presidente honorífica, en sustitución de Laura García Arjona, viuda del fallecido Gurría.

La gran prioridad en Tapachula era el de hacer cambios radicales en materia de seguridad, luego de que la estrategia implementada por Gurría para ese rubro, durante un año y medio, fue un rotundo fracaso.

Por ello fue revelado del cargo de secretario de Seguridad Pública Municipal, el hasta ahora inamovible, Pedro Enock García Palazuelos, y en su lugar fue nombrado, Luis Fernando Rivas Vázquez.

Independientemente de que la presidente pidió a los organismos fiscalizadores estatal y federal se audite a fondo a esa dependencia, también ha pedido exámenes de confianza para el personal, incluyendo administrativos.

En el Cabildo se aprobó también el nombramiento de Sergio Aquino López, como nuevo Oficial Mayor, en sustitución de Florentino González Maldonado; mientras que Elmo Antonio Enríquez Cabrera, relevó a Jorge Zúñiga Rodríguez, en la Secretaría Particular de la Presidencia.

Sin duda, una de las dependencias más polémicas de esta administración había sido la Tesorería, por la naturaleza de sus funciones y el destino que han tenido los recursos del erario. Por lo pronto fue designado Fernando Sierra Reyes, en lugar de Ernesto Navarro Damiano.

En la Contraloría Interna tomó protesta, Alma Rosa Cueto López en sustitución de Javier Pinto Chacón; mientras que en la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social, Julissa Castillejos Rodríguez, por Nelly de León Zarate.

En la Secretaria de Planeación y Desarrollo, tomó la titularidad, Yamil García Kobeh, en lugar de Pedro Alberto Mérida de León; en tanto que en la de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, quedó Porfirio Cárdenas Molina, en lugar de Ana Gabriela Coutiño Cortés.

En la Consejería Jurídica se nombró a Charito Lázaro Sánchez, por Diógenes Palacios Arreola; y en la Coordinación Técnica del Comité de Planeación y Desarrollo Rural, a Noel Vázquez López, quien sustituye a José Enrique Mak Chong.

Hay otras áreas que han sido señaladas por supuestos actos de corrupción y que deberán ser auditadas e investigadas escrupulosamente para corroborar que todo se hizo con transparencia y apegado a la ley.

Por ejemplo, la Secretaria de Obras Públicas, desde donde se cree se benefició a determinadas empresas vinculadas con funcionarios municipales y que las auditorías ahora podrán determinar si hubo ese abuso sancionado por la ley.

Al frente de esa dependencia queda desde ahora Jorge Luis Flores Ozuna, que releva en el cargo a Iván Santos Alonso.

Otra polémica secretaría era la de Salud Pública Municipal, sobre todo en el tema de horarios para antros de vicio, el control de las meretrices, la compra de medicamentos y la contratación de servicios médicos.

Ahí, los miembros del Cabildo nombraron este jueves a Eduardo Molina Olivera, y le dieron las gracias a Moisés Eduardo Bámaca Santos.

El igual que el resto de los funcionarios que han dejado de laborar en el ayuntamiento, tendrán un periodo de entrega recepción, además de responder a las investigaciones físicas y contables que llevan a cabo la Auditoría Superior del Estado (ASE) y un despacho privado.

De acuerdo a la alcaldesa, los cambios continuarán paulatinamente en el resto de las áreas y en diversos niveles.

Se pidió un mes a los nuevos servidores públicos para que entreguen informes de sus actividades y sean sometidos a evaluación. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello