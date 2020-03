¿Qué Pasará con el «Puente» del 16 de Marzo?

Ciudad de México; 10 de Marzo.- En Febrero pasado, al conmemorar el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que presentará una iniciativa con el objeto que se acaben los «puentes» escolares y se conmemoren las fechas históricas en su día.

«Sé que es polémico, pero considero que el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va», señaló el Presidente en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

«¿Se acaban los puentes?», se le preguntó al mandatario.

«Sí…hay un diablito en las redes sociales que está aquí arriba: diles que te vas a reelegir, que vas a rifar el avión, no no fue el diablito, sino que de veras debemos fortalecer nuestra memoria histórica», dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que en los últimos tiempos se haya dejado en el olvido las fechas cívicas históricas.

«Los niños de las escuelas, hasta de secundaria, hablan de los puentes pero no del por qué no asisten a la escuela un viernes o un lunes como acaba de suceder», criticó en ese momento.

-¿Qué sucederá con el «puente» de marzo?

Ante dicho planteamiento, muchas personas se preguntan qué sucederá con los fines de semana largos o «puentes» como se les conoce coloquialmente.

Este mes, existe un día oficial de asueto por el día del natalicio de Benito Juárez, que se festeja el 21 de Marzo. Sin embargo, este año se recorrió para el lunes 16 de Marzo.

Adicional al día de asueto oficial se encuentra el Consejo Técnico Escolar, que se realizará el viernes 13 de Marzo, cuando tampoco habrá clases, según el calendario escolar. Sun