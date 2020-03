Auditorías a la Administración de Gurría Detectan Aviadores, Contratos Ficticios y Empresas Fantasmas

* A CASI DOS SEMANAS DE INICIAR LAS VERIFICACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, ASÍ COMO DE UN DESPACHO PRIVADO, HAN SALIDO A FLOTE DIVERSAS IRREGULARIDADES.

* REPORTAN QUE VARIOS DIRECTORES Y JEFES DE ÁREA YA NO SE PRESENTARON A TRABAJAR, Y QUE SAQUEARON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.

Tapachula, Chiapas; 14 de Marzo.- Aún cuando las revisiones físicas y contables que se llevan a cabo desde la semana pasada en el Ayuntamiento de Tapachula no van ni a una cuarta parte, ya se han detectado infinidad de irregularidades en la administración que encabezó durante año y medio el exalcalde, Oscar Gurría Penagos.

De acuerdo a un balance preliminar realizado este sábado, se han encontrado la supuesta contratación de empresas de diversas índoles que, al verificar su domicilio, no existen, ni tampoco aparecen por ningún lado, es decir, de las llamadas “fantasmas”.

En otros casos, una outsourcing -muy probablemente del Estado de Puebla- estaba manejando facturaciones de contratos, varios de ellos ficticios y algunos con precios muy por encima de toda realidad, además de una presunta triangulación de recursos del erario.

Las verificaciones simultáneas, una realizada por la Auditoría Superior del Estado y una más por parte de un despacho particular, hasta el momento han coincidido.

Con la simple revisión de las nóminas, incluyendo las confidenciales, los verificadores encontraron que había nepotismo y contratación de servidores públicos que no reunían el perfil.

Así como hay obras inconclusas o inexistentes, también hay otras en la que las empresas constructoras son, o eran, funcionarios del propio Ayuntamiento o familiares.

Hay compras sin licitaciones o no justificadas, así como recursos que no fueron ingresados a la recaudación municipal y tampoco se sabe el destino que tuvieron.

Conforme a las nóminas, se está verificando que los trabajadores se encuentren en sus respectivas áreas y se ha detectado que varios de ellos no existen o nunca se presentaron a laborar, más que a cobrar.

Hay otros que estaban en nómina, con algún cargo, pero que también están o estaban dados de alta en otras dependencias federales o del magisterio, o sea, en teoría estaban trabajando en dos lugares -o más- en el mismo horario.

Asimismo, que la calidad o cantidad de artículos o productos comprados no corresponde a lo facturado o no pudieron cumplir con los soportes.

Sin cuidar las formas, se hizo compras directas a empresas de reciente creación que, se cree, son de funcionarios, intocables asesores, compadres, amigos cercanos o familiares de quienes estaban hasta hace poco en el poder.

La revisión, en algunos casos, se ha apantanado porque los titulares de área ya no llegaron a sus oficinas y lograron sacar toda la documentación que pudieron.

En otras situaciones, como la del Oficial Mayor, Florentino González Maldonado, ya no se presentó a laborar desde que llegaron los auditores al Ayuntamiento, a principios de la semana pasada y, según dijeron, se le ha tratado de localizar, pero sin resultados positivos.

Otros funcionarios, según el reporte, tampoco han llegado a laborar en dios semanas y se les requirió en sus domicilios, pero las viviendas lucen abandonadas.

Se espera que al final de las auditorías se proceda conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables, para que las irregularidades detectadas no queden en la impunidad.

Así también, que los resultados de esas investigaciones se den a conocer públicamente, como un acto de responsabilidad moral para hacer las cosas con plena transparencia, de parte de la nueva administración municipal.

Con lo que se ha encontrado hasta el momento, se prueba fielmente que, lo publicado por rotativo EL ORBE en torno a los yerros del Ayuntamiento local en este año y medio, siempre fue veraz y tuvo la razón. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello