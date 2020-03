Centroamericanos Establecen Cuarentena por Varios Casos Sospechosos de Coronavirus

* Sin Control Sanitario la Frontera Sur.

Tapachula, Chiapas; 15 de marzo. – El gobierno de Guatemala informó este domingo el primer caso confirmado de coronavirus en ese país colindante con Chiapas, y el deceso del paciente.

De acuerdo al Ministerio de Salud, se trata de un guatemalteco, de 85 años de edad, quien viajó desde Madrid, España, a Guatemala junto a su hijo y dos nietos.

El reporte señala que partieron de Guatemala el 24 de febrero y llegaron al siguiente día a Madrid. El 6 de marzo retornaron.

Aún cuando a su regreso no presentaba ningún síntoma de estar infectado por ese virus, el gobierno federal decidió someterlos a cuarentena en la comunidad de San Pedro Sacatepéquez, y ahora dio positivo.

El paciente estuvo internado y en monitoreo en un centro asistencial, pero este domingo se informó que había fallecido a consecuencia de una complicación por ese mal, mientras que la familia del fallecido está en cuarentena.

Se indicó que en el vuelo en el que viajaron, arribaron 96 pasajeros al aeropuerto La Aurora, en la capital de Guatemala. De ellos, se han ubicado a 84, pero cuatro chapines y el resto internacionales aún no han sido localizados.

La misma dependencia precisó que, a partir de hoy lunes, los centros de recreación laboral serán cerrados, aunque aduanas, puertos y fronteras trabajarán con normalidad, con la salvedad de que deberán acatar los controles migratorios.

Esa medida significa que las operaciones comerciales, legales e ilícitas, así como el paso de personas entre esa nación y Chiapas, seguirán sin modificaciones.

Los guatemaltecos que regresen de Estados Unidos a partir de este lunes, deberán sujetarse al proceso de cuarentena, mientras que queda prohibido el ingreso de europeos a Guatemala.

Las instrucciones incluyen que se suspenden las clases y todos los eventos masivos, incluso las procesiones religiosas por Semana Santa; además de que el transporte público solo podrá transitar a la mitad de su capacidad.

Queda prohibido también los velorios de las personas fallecidas por coronavirus y deberán ser enterradas de inmediato.

El reporte oficial es que en Guatemala hay, hasta este domingo, dos casos positivos y alrededor de 300 personas en cuarentena, para descartar la presencia de la enfermedad.

Mientras que, en Honduras, se han puesto en marcha medidas similares luego de que se confirmaron tres casos positivos y otros diez se mantienen en observación.

Allá se han equipado varias salas para aislar todos los pacientes que presenten los síntomas de esa enfermedad, considerada pandemia mundial.

En tanto que, en El Salvador, los diputados aprobaron en las últimas horas un decreto que establece el Estado de Excepción por 15 días. Esta medida restringe las libertades de reunión, de tránsito y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio.

Eso se suma al Estado de Emergencia Nacional por coronavirus aprobado también por la Asamblea. Con la nueva normativa se extiende a 30 días el tiempo de medidas excepcionales adoptadas por el gobierno para enfrentar la crisis sanitaria.

El informe oficial señala que hay más de mil 200 personas que arribaron de otros países y que se encuentran cumpliendo cuarentena. El número de albergues que se habilitó para resguardarlos también pasó de cuatro a diez.

Este fin de semana el trasiego de mercancías y personas disminuyó casi en su totalidad, debido a que la gran mayoría descansa. Pero se teme que este lunes vuelva todo a la normalidad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello