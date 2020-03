Entrega REC Aulas Reconstruidas Afectadas por el Sismo de 2017

Al inaugurar la reconstrucción de la Secundaria del Estado de Tuxtla Gutiérrez, luego de que resultara afectada por el sismo de 2017, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que mediante un trabajo arduo y responsable pudo rescatarse esta escuela que es insignia de la educación en la capital chiapaneca.

Durante el recorrido por las instalaciones, el mandatario aseguró que la inversión en educación continuará en todos los niveles, ya que su Gobierno tiene claro que brindar espacios dignos a la niñez y juventud, es un paso para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que les dé un mejor destino, pues el conocimiento es sinónimo de libertad.

“A casi tres años del sismo que causó mucho daño en Chiapas, y pese a que se destinaron recursos que no se aplicaron, ahora se retoma la reparación e incluso construcción de raíz de algunas instituciones. Esta escuela es emblemática no sólo por su recorrido educativo histórico, sino por su arquitectura”, expresó.

Escandón Cadenas refirió que aunque le habría gustado que este acto se diera con la presencia de estudiantes, docentes y exalumnos, se realizó con pocas personas debido a la emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19), ya que se siguen los protocolos de mantener sana distancia y evitar eventos masivos.

Por ello, desde la Secundaria del Estado, envió una felicitación a todas las generaciones, así como al personal docente y administrativo, que han pasado por esta escuela construida en 1943. Asimismo, pidió a la sociedad hacer caso de las recomendaciones de las autoridades de salud; “si hacemos lo que nos corresponde el virus no causará estragos en Chiapas”.

A su vez, el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa, Enoc Gordillo Argüello, subrayó que esta entrega da cumplimiento al compromiso del Gobernador de rehabilitar y dignificar este plantel escolar. Precisó que es un claro ejemplo de que en esta administración, los recursos se usan con transparencia y se invierten para atender las necesidades prioritarias.

Tras reconocer el apoyo de Escandón Cadenas por cumplir con la reconstrucción de estas aulas, la y el director del plantel de los turnos vespertino y matutino, Josefa Eloína Ocampo Santiago y Gustavo Zebadúa Salinas, respectivamente, manifestaron su beneplácito al contar con un edificio nuevo que conserva su aspecto histórico, es funcional y cómodo para el alumnado.

Cabe mencionar que en esta escuela, que actualmente cuenta con una matrícula de mil 870 alumnos, 76 docentes, dos directores, 18 administrativos y cuatro intendentes, se realizó la rehabilitación del edificio B, que abarca 12 aulas didácticas, salón de cómputo, sala de juntas, área de psicología y prefectura.

Estuvieron presentes: el subsecretario de Educación estatal, Marco Antonio Morales Vázquez, y la diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, presidenta de la Comisión Educativa y de Cultura del Congreso del Estado. Comunicado De Prensa