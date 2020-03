Trump Anuncia Suspensión de Viajes no Esenciales en la Frontera México-EU

* Mantiene Intercambio Comercial.

Washington.– El presidente Donald Trump anunció el acuerdo que alcanzó con México para cerrar parcialmente la frontera entre los dos países a los viajes y cruces transfronterizos que no son esenciales como medida de prevención a la pandemia del Covid-19.

Trump aclaró que por el cierre parcial de la frontera no enviará a México migrantes que no sean ciudadanos mexicanos, detenidos por los agentes migratorios en la frontera sur de Estados Unidos, ni a peticionarios de asilo que esperan solución a su caso dentro de la Unión Americana.

“A los migrantes que no sean mexicanos no los enviaremos a México, porqué México tomaría a otras personas que no son de México. A los de Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países, los mandaremos a la nación de la que vienen”, afirmó el presidente Trump.

El acuerdo conjunto del cierre parcial en la frontera entrará en vigor al primer minuto de este sábado 21 de marzo por un periodo de 30 días, sujeto a una extensión acorde a la evolución de la pandemia del Covid-19, según el comunicado conjunto emitido por Estados Unidos y Mexico.

El acuerdo bilateral incluye la suspensión de ingresos a México de vuelos procedentes de Europa, tal y como lo ha ordenado Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Intercambio comercial, intacto

La Casa Blanca dejó muy claro que en Estados Unidos no habrá modificaciones al intercambio comercial entre las tres naciones.

“Es una medida conjunta”, acotó Trump, aclarando que el cierre parcial de la frontera sur definido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no afecta al comercio ni a los trabajadores mexicanos fronterizos y agrícolas temporales que laboran en Estados Unidos.

El acuerdo fue negociado por el Secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard, Mike Pompeo, secretario de Estado del gobierno de Trump; Chad Wolf, titular interino de Seguridad Interior, y Jared Kushner, yerno del presidente y asesor especial en la Casa Blanca.

En rueda de prensa Trump y su gabinete, explicaron que como parte del compromiso bilateral el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) invocó la instrumentación del Acta constitucional 42USC265, para negar ingreso a ciudadanos extranjeros.

Repatriación

El Secretario Interino del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) explicó que, en cumplimiento con el Acta 42USC265, los extranjeros detenidos en la franja fronteriza del sur serán repatriados conforme a su nacionalidad y de manera expedita.

La orden del CDC define la deportación y expulsión de los inmigrantes detenidos en la zona colindante con México. Al Triángulo Norte para quienes sean de Guatemala, Honduras o El Salvador; a Haití para los haitianos o a Cuba para los cubanos, por ejemplo.

“A los ciudadanos de otras 122 nacionalidades que llegan por la frontera sur, para regresarlos de manera individual a sus países, continuaremos trabajando con el gobierno de México para lograrlo”, matizó el secretario interino del DHS.

Se dará prioridad para ingresar a Estados Unidos por la frontera norte con México a los ciudadanos y residentes permanentes de ese país, y a los trabajadores mexicanos fronterizos libres del Covid-19 que entran y salen el mismo día del territorio estadunidense.

“Trataremos a las dos fronteras de la misma manera, a la del norte y a la del sur”, dijo Trump en alusión a que el cierre parcial de la frontera con México es una medida de reciprocidad a la que ya se instrumentó con Canadá para evitar mayores contagios y propagación de coronavirus.

“Estamos trabajando con México y Canadá para prevenir la expansión del virus entre la población de norteamericana”, acotó Trump en referencia a las cuarentenas nacionales por el Covid-19 a las que se acogen de forma conjunta las tres naciones con el cierre de sus fronteras.

Vuelos europeos

A Pompeo se le cuestionó sobre el hecho de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no haya anunciado la suspensión de vuelos procedentes de Europa ni de los que salen de México para ese continente, como parte del acuerdo fronterizo que Trump develó en la Casa Blanca.

El secretario de Estado contestó que no hay duda de que el gobierno mexicano lo anunciará, ya que en un par de ocasiones lo habló con Ebrard en el marco de las negociaciones para finiquitar el acuerdo.

“Tengo confianza de que estamos en un buen entendido para proteger a los ciudadanos mexicanos y estadunidenses de viajeros que lleguen de lugares contagiados con el virus; como China, confío que muy pronto; juntos, hagamos el anuncio”, aseguró Pompeo.

El comercio y la continuidad laboral en Estados Unidos, México y Canadá, es vital para amortiguar los efectos negativos en sus economías y sus sectores laborales de la pandemia del Covid-19, virus que ya ha provocado una debacle sanitaria y financiera a nivel mundial.

Por ello Wolf destacó que el cierre parcial de la frontera sur de su país no impide el ingreso a Estados Unidos de los trabajadores agrícolas temporales de México, quienes deberán ser sometidos a los exámenes clínicos para garantizar que no están contagiados del coronavirus.

Esta semana Trump invocó al Acta de Protección a la Productividad, como parte de su plan de emergencia ante la pandemia y para evitar la escasez y sobreprecio de productos de primera necesidad como los agrícolas. De esto se desprende la necesidad y urgencia en Estados Unidos de la labor de los trabajadores temporales de México. Apro