Nombra Congreso a Xóchitl Sumuano Como la Nuevo Síndico de Tapachula

* Ley de Equidad Provocaría Cambio en la Administración Municipal.

Tapachula, Chiapas; 21 de Marzo.- La Comisión Permanente del Congreso del Estado nombró en las últimas horas a Xóchitl Sumuano Pérez, como nuevo Síndico en el Ayuntamiento de Tapachula, que tuvo acéfalo ese cargo durante tres semanas.

El acto protocolario en el recinto legislativo estuvo encabezado por la diputada Rosa Bonilla Hidalgo, presidente de la Mesa Directiva, quien le tomó protesta de inmediato a la nueva Síndico.

Esto se dio minutos antes de que el propio Congreso de Chiapas decidiera suspender sus actividades por tiempo indefinido, como una medida preventiva para evitar la propagación del Coronavirus en la entidad.

Aún cuando no se revelaron los detalles, se supo que la misma Sumuano decidió presentarse al Congreso y exigir sus derechos, luego de que no había sido requerida.

El problema es que ahora se acrecienta el problema de la paridad de género en el Ayuntamiento de Tapachula, porque la Alcaldesa y la Síndico son mujeres, además de que el Cabildo queda integrado, entonces, por la mayoría de ellas.

La decisión del Congreso en nombrar a Urbina -a principios de mes- como alcaldesa de Tapachula, tras la muerte repentina de su antecesor, Oscar Gurría Penagos, estuvo envuelta de incertidumbre, precisamente por la equidad.

Ante ello, el primer regidor, Isidro Ovando Medina, solicitó la intervención del Tribunal federal que, resolvió que deberían ser los Magistrados estatales los que decidan sobre el caso, que aún sigue en estudio.

Con la complicación del nombramiento de la nueva Síndico, abogados que siguen el desenvolvimiento jurídico del amparo, consideraron que la administración temporal de Rosa Urbina, se tambalea.

Con ello, la resolución del Tribunal Estatal podría inclinarse a que se reponga el procedimiento, por estar viciado de origen.

Es decir, el expediente debería ser turnado nuevamente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, para analizar los prospectos del Cabildo de Tapachula, pero del sexo masculino.

Esto no por una situación sexista o de misoginia, sino para cumplir con lo que dispone la ley vigente en esa materia.

Se espera, ahora, la resolución de los Magistrados, que podría desconocer el nombramiento de la aún Alcaldesa y el ordenamiento a los Diputados locales a que nombren al Presidente Sustituto en Tapachula, que sería el tercero en año y medio de administración. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello