Políticos, Deportistas y Artistas También son Afectados por el Coronavirus

* Reportan Muerte del Expresidente del Real Madrid.

La pandemia de COVID-19 no excluye a nadie y su propagación inmediata alcanza a más de 299,000 personas infectadas en el mundo.

Famosos y figuras públicas han revelado que contrajeron el virus y se mantienen es aislamiento en vías de alcanzar una recuperación óptima. Para muchos de ellos, los síntomas han sido de leves ha moderados.

A continuación repasamos los artistas contagiados con coronavirus hasta la fecha.

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson fueron las primeras celebridades de Hollywood en conocerse que estaban infectados con COVID-19. La pareja informó que se realizó las pruebas en Australia y estuvieron recluidos en una institución hospitalaria en el continente. El martes pasado el matrimonio fue dado de alta.

El actor Idris Elba informó el lunes pasado que obtuvo resultados positivos a una prueba para detectar el coronavirus. El actor publicó en su cuenta de Twitter que no tenía síntomas hasta ese momento y que ha permanecido en aislamiento desde la semana pasada, cuando supo que pudo haber estado expuesto al virus.

La presentadora mexicana de Televisa Odalys Ramírez confirmó el pasado jueves haber dado positivo en las pruebas de COVID-19 luego de conocerse que dos trabajadores de los estudios de este canal televisivo en San Ángel, en el sur de la capital mexicana, se habían infectado de coronavirus.

La actriz Itziar Ituño, una de las protagonista de la serie española “La casa de papel”, informó en su cuenta de Instagram que el test que se aplicó sobre coronavirus dio positivo.

La española, que interpreta a la inspectora Murillo en la exitosa serie, relató que su caso es leve e hizo la petición para que la gente siga las medidas de prevención y que se quede en casa. “Desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy, muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil”, se lee en la primera parte de su escrito.

La exestrella de «The Bachelor» Colton Underwood anunció ayer viernes que permanece en cuarentena al dar positivo a coronavirus.

Andy Cohen también se han unido al creciente grupo de celebridades que han dado positivo por coronavirus. El presentador de Bravo se mantiene es aislamiento social.

El actor Daniel Dae Kim, quien es productor en el programa y apareció en varios episodios el año pasado, dice que ha dado positivo.

El actor Kristofer Hivju, conocido por interpretar a Tormund en «Game of Thrones», anunció a principio de esta semana que dio positivo a la prueba del coronavirus, justo cuando acababa de comenzar a rodar la segunda temporada de «The Witcher».

La actriz colombiana Danna García es otra que contrajo el coronavirus, por lo que permanece en su casa.

Futbolistas, los más afectados por el Covid-19

Hasta el momento, suman 54 los deportistas que han sido infectados por el Coronavirus, aunque la cifra se encuentra en constante aumento.

Entre los contagiados de Covid-19, hay una disciplina que predomina por encima de las demás: el futbol. De los 54 casos registrados, 35 son futbolistas (o directores técnicos).

En la lista, hay ocho basquetbolistas, cuatro ciclistas, tres jugadores de handball, un representante de atletismo, uno de pentatlón, uno de futbol americano y uno de voleibol.

Los casos conocidos más recientes son los del exdefensor Paolo Maldini y su hijo Daniel, quienes, además, marcan una contundente pauta: la nacionalidad.

El futbol italiano es uno de los que más afectados se han visto con los contagios de coronavirus. Jugadores como Dybala, Daniele Rugani, Blaise Matuidi y Paulo Dybala de la Juventus; Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Bartosz Bereszynski, Fabio Depaoli y Morten Thorsby de la Sampdoria, entre otros, ya han recibido las pruebas de que si tienen el virus en el organismo.

En el futbol español e inglés también se han confirmado casos. En Inglaterra, Mikel Arteta del Arsenal y Callum Hudson-Odoi del Chelsea. Mientras que en España, Ezequiel Garay del Valencia y Jonathas de Jesús del Elche.

El entrenador del club inglés Arsenal, Mikel Arteta, fue sometido a unos exámenes para detectar si tenía Covid-19, ya que presentaba síntomas pertenecientes a los de la enfermedad, y desafortunadamente dieron positivo

Siete jugadores de baloncesto de la NBA hasta ahora han dado positivo, siendo los últimos cuatro jugadores de los Brooklyn Nets, incluida la estrella Kevin Durant, después de Rudy Gobert y Donovan Mitchell (Utah Jazz), y un jugador de los Detroit Pistons, identificado por medios estadounidenses como Christian Wood.

Dos ciclistas presentes en el Tour de los Emiratos fueron anunciados enfermos, el ruso Dmitry Strakhov y el colombiano Fernando Gaviria.

Otro caso sumamante sonado fue el de la atleta mexicana, Mariana Arceo, quien regresó de Europa ya con el virus y se ha mantenido estable en el hospital.

Cabe recordar que la noche del pasado viernes, se conformó que El Presidente de la Liga BBVA MX, Enrique Bonilla fue diagnosticado con el virus y se sumó al Presidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero, como el segundo caso confirmado dentro del futbol mexicano.

Política

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha estado en régimen de aislamiento desde el 13 de marzo, y su esposa, Sophie Grégoire Trudeau, dio positivo.

Frank Riester, el Ministro Francés de Cultura, dio a conocer hace unos pocos días que dio positivo en pruebas de coronavirus, hecho que lo convirtió en uno de los primeros funcionarios gubernamentales del país galo en ser acechado por el virus.

Nadine Dorries, la Ministra de Salud del Reino Unido, ha dado positivo en las pruebas de contagio por coronavirus, hecho que la convierte en la primera integrante del Gobierno Británico con este padecimiento.

Según la información dada a conocer, la funcionaria se empezó a sentir mal hace pocos días, y los síntomas que presentaba eran muy similares a los que provoca el virus, por lo que al momento de hacerse una prueba, desafortunadamente dio positiva, lo que no se sabe es dónde pudo haberlo contraído.

Iraj Harirchi, Viceministro de Salud de Irán, admitió que había dado positivo en los exámenes de contagio por coronavirus.

Fue durante una rueda de prensa, en donde se le informaba a la población iraní sobre el desarrollo que tenía el virus en su territorio, donde se le observaba con mucha sudoración y en un mal estado.

Mediante una prueba médica por contagio de coronavirus, el Ministro del Interior de Australia, Peter Dutton, anunció a medios que estaba contagiado con el coronavirus.

Fallece Lorenzo Sanz, expresidente del

Real Madrid a causa del coronavirus

Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid entre 1995 y 2000, falleció hoy en la capital de España, a causa del coronavirus.

El exdirectivo, de 76 años de edad , ingresó el 17 de marzo al hospital, tras empeorar su estado después de ocho días con fiebre, ya que que quiso colaborar hasta el último momento en la no saturación de los centros médicos.

Fue sometido a la prueba de Covid-19 que resultó positiva. Su estado de salud fue empeorando hasta fallecer este sábado. Agencias