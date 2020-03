Cerca de 300 mil Casos de Coronavirus en el Mundo y más de 13 mil Muertos: OMS

* China, Italia, Estados Unidos y España los más Afectados.

CDMX.- El número de casos globales de coronavirus causante del Covid-19 es de 294 mil 110, mientras que los fallecimientos en el mundo ascienden a 12 mil 944, según las últimas cifras publicadas hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En las últimas veinticuatro horas se experimentó un incremento de 27 mil 100 casos, algo menor que el del viernes al sábado, cuando hubo un aumento de casi 33 mil contagios diarios, mientras que las muerte fueron hoy mil 760.

Los países afectados son ya 186 (hoy se declaró el primer positivo en Siria).

China se mantiene como el Estado más afectado en número de casos, con 81 mil, aunque en la última semana la mayor parte de los nuevos contagios han sido importados y no transmitidos por vía local.

Le sigue Italia, con cerca de 60 mil casos, y en tercer lugar Estados Unidos, con unos 30 mil contagios según fuentes médicas de ese país, con lo que superaría los casi 29 mil de España.

Casos de Covid-19 en Italia

Los fallecimientos en Italia, que registró su primer deceso vinculado al virus a fines de febrero, llegan a 5 mil 476.

El país registró 59 mil 138 contagios. Las autoridades italianas consideran que 7 mil 024 personas sanaron.

Italia es el país con mayor número de muertos en el mundo con coronavirus, tras superar el jueves pasado a China.

Después de Italia y China, los países más afectados son España con mil 720 muertos y 28 mil 572 casos, Irán con mil 685 muertos (21 mil 638 casos), Francia con 674 muertos (16 mil 018 casos), y Estados Unidos con 390 muertos (31 mil 057).

Suspendida la actividad productiva no esencial

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, compareció a última hora del sábado en una rueda de prensa, para anunciar la «decisión difícil» pero «necesaria» de suspender «en todo el territorio nacional todas las actividades productivas que no sean indispensables para mantener servicios esenciales”.

«Ralentizamos el motor de Italia, pero no lo detenemos», apuntó Conte, consciente de que las regiones más castigadas por el virus son Lombardía, Emilia Romaña y Véneto, que juntas representan el 40 % del producto interior bruto (PIB).

Merkel en cuarentena

La canciller alemana, Angela Merkel, ha entrado en cuarentena domiciliaria, informó hoy el Gobierno, inmediatamente después de una comparecencia de la líder ante los medios para explicar las últimas medidas adoptadas contra el coronavirus.

El comunicado no da más detalles sobre su situación, pero según la televisión pública ZDF, que cita fuentes gubernamentales, un médico que le inyectó una vacuna contra la gripe común habría dado positivo.

La canciller seguirá con su trabajo desde su casa y se someterá a un test para establecer si se ha contagiado con el Covid-19, prosigue esa fuente. Sun