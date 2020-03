Afirma OMS que México Está en Fase 2 y Recomienda Prevención

*Ante el Incremento del Coronavirus.

Ciudad de México.- México entró a la fase 2 de emergencia sanitaria, al registrar transmisión comunitaria o local, es decir, la etapa de contagio que se genera dentro del país y no sólo por pacientes que viajaron al exterior, según información dada a conocer por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al confirmar contagios locales, así como cuatro muertes y 367 casos positivos en el país, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró que México está en transición de fase 1 a fase 2.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, emitió un mensaje a través de sus redes sociales adelantando que hoy, en la conferencia de prensa matutina que dirige en Palacio Nacional, se dará a conocer todo el plan para proteger a la población más vulnerable ante el Coronavirus.

“¡Ánimo! Saldremos adelante. Tenemos la fortaleza de nuestro pueblo, finanzas públicas suficientes y el conocimiento de nuestros especialistas de la salud”, agregó con una fotografía en la que aparece el mandatario con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Aunque desde la semana pasada el Poder Judicial, la Cámara de Diputados y los Gobiernos Estatales fueron avanzando en las medidas de emergencia, así como numerosas empresas privadas, será hasta mañana cuando se dicten las medidas de protección.

Todavía ayer, domingo 22, el presidente López Obrador llamó a no encerrarse porque seguíamos en fase 1, sin embargo, desde días antes fue perfilando acciones como la implementación de un Plan DN-III, la asignación de varios hospitales a control militar, entre otras acciones.

El primer caso de Covid-19, la enfermedad que produce el Coronavirus, se registró el 27 de Febrero y este lunes 23, la cifra oficial asciende a 338 casos y cuatro muertes.

Las medidas que se emitirán mañana serán para definir cómo se implementará la política sanitaria, las medidas económicas, laborales y de funcionamiento de servicios públicos.

El escenario 2, además de las medidas anunciadas durante el escenario 1 (lavado de manos, evitar contactos cercanos y saludo de mano y beso, etc) implica la suspensión de eventos en espacios públicos ante los brotes y la aplicación de filtros escolares y en lugares de trabajo. Apro