Obligatoriedad de Apoyos Para Adultos Mayores y Discapacitados

*Impulsa el Senador Eduardo Ramírez.

México.- Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que es una necesidad garantizar en nuestra Carta Magna los programas sociales que brindan apoyo a los sectores más vulnerables como los adultos mayores, personas con discapacidad, niños y jóvenes estudiantes; así como el acceso a la salud, a través del Sistema Nacional de Salud.

En el marco de la sesión ordinaria del Senado de la República, donde fijó posicionamiento a nombre de la instancia legislativa, para reformar el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Eduardo Ramírez señaló que esta es una reforma de gran calado, porque se va a garantizar el Estado de Bienestar en nuestra Constitución, al hacerse obligatorios estos programas sociales.

“Mi compromiso es con los adultos mayores -dijo el Senador chiapaneco- por ello impulsamos el apoyo a un sector, a veces olvidado, o si mejor les va, los más recordados, toda vez que son hombres que con su experiencia nos formaron, nos hicieron ciudadanos de bien y han sacado adelante a México”.

Con esta reforma los adultos mayores de 68 años y de 65 en caso de ser indígenas, tendrán el derecho de recibir una pensión no contributiva, para sus gastos básicos y de manutención.

Ramírez Aguilar recordó que, durante su paso como presidente municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, en el año 2004, promovió un apoyo para los adultos mayores de ese municipio.

En esta misma reforma, se beneficiarán a personas con una discapacidad permanente, a los menores de 18 años, a los que viven en comunidades indígenas y aquellos que se encuentran en condiciones de pobreza o pobreza extrema; con esto se pretende disminuir las barreras que enfrenta este sector y abonar a su plena inclusión y participación en la sociedad, comentó el Senador.

Respecto a las becas para estudiantes, serán de todos los niveles escolares de educación pública, dándoles prioridad a los que viven en condiciones de pobreza, de esta manera, no habrá pretexto para no asistir a la escuela por falta de recursos. Comunicado de Prensa