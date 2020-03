Gobierno de Chiapas se Suma a Intervención de “Sana Distancia”

*Suspenden Actividades No Esenciales

Tuxtla Gutiérrez.- Atendiendo el llamado de Intervención de Sana Distancia que recomienda el Gobierno de México, el cual implica suspender temporalmente las actividades laborales que involucran la movilización y concentración de personas en todos los sectores de la sociedad, como parte de las medidas de mitigación ante la pandemia de coronavirus COVID-19, a partir de este jueves 26 de marzo hasta el 19 de abril el Gobierno de Chiapas se suma a esta medida.

Así lo dio a conocer el secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, quien explicó que las y los titulares de las distintas dependencias determinarán las labores que son esenciales para no poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones, por lo que esta medida no abarcará a integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, así como a aquellas personas que hagan actividades esenciales en el sector salud, seguridad pública, protección civil, limpia, recolección de basura y agua potable, entre otras.

Detalló que las medidas de mitigación anunciadas por el gobierno federal incluyen disminuir drásticamente la movilidad de las personas para reducir las posibilidades de contagio, por lo que se organizarán rondas de trabajo, turnos o guardias, según corresponda, para que la menor cantidad de personas se vean en la necesidad de movilizarse a los centros laborales.

El titular de la Secretaría de Salud estatal enfatizó que esta medida de distanciamiento social, además de ser necesaria es solidaria, puesto que de esta forma se protege a cada persona en lo individual y al resto de la población. En este sentido reiteró que la Jornada Nacional de Sana Distancia no son vacaciones y el llamado a la población es a quedarse en casa.

De la misma forma, señaló que se pide al sector privado sumarse a estas acciones, permitiendo trabajar desde casa a todo el personal que pueda hacerlo, para que menos gente se movilice cada día y se reduzca el número de personas en las calles y oficinas. Precisó que también se debe permitir la ausencia de personas vulnerables al COVID-19, como son las y los adultos mayores.

Finalmente, Cruz Castellanos indicó que la Secretaría de Salud estatal cuenta con los insumos necesarios para hacer frente al escenario que vive la entidad por la pandemia del coronavirus, como son reactivos de laboratorio, equipos de protección personal para el personal y gel antibacterial. Comunicado de Prensa