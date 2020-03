Suman 6 Decesos y 475 Casos por Coronavirus en el País Chiapas Registra 4 Casos, 2 Fueron Dados de Alta

*LA SECRETARÍA DE SALUD EN CHIAPAS, INFORMÓ DEL REGISTRO DE DOS NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS, CON LO QUE SUMAN CUATRO EN TOTAL, TRES EN TUXTLA GUTIÉRREZ Y UNO EN PALENQUE, TODOS IMPORTADOS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, informó del registro de dos nuevos casos de coronavirus COVID-19 en la entidad, con lo que suman cuatro casos en total, tres de ellos en Tuxtla Gutiérrez y uno en Palenque, todos ellos importados.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal dio a conocer que este miércoles el Laboratorio Estatal de Salud Pública notificó como positivos dos nuevos casos. Se trata de una persona del sexo masculino, de 63 años de edad, originario de Tuxtla Gutiérrez, quien viajó a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, a principios del mes de marzo, regresando a México el 11 de marzo; inicia con sintomatología el 23 del mismo mes, por lo que se le toma la muestra.

Este paciente y sus cuatro contactos -quienes están asintomáticos-, permanecen en aislamiento domiciliario.

El otro caso también refiere a una persona del sexo masculino, de 45 años, originaria de Palenque, quien estuvo en contacto con un extranjero proveniente de Europa; inicia con malestares el 13 de marzo, por lo que se procede a tomar la muestra.

Este paciente permanece aislado en la Clínica de Cuidados Respiratorios, alterna al Hospital General de Palenque. Sus tres contactos, totalmente asintomáticos, están en resguardo en su domicilio.

El Secretario de Salud señaló que ambos casos están bajo un estricto y puntual seguimiento sobre su evolución, por lo que confió que transcurridos los 14 días de incubación del virus, podrán ser dados de alta, como los dos primeros casos.

Cruz Castellanos mencionó que la Secretaría de Salud estatal cuenta con los insumos necesarios para hacer frente al escenario que vive la entidad por la pandemia del coronavirus COVID-19, como son reactivos de laboratorio, equipos de protección personal para el personal y gel antibacterial.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a priorizar las acciones preventivas más importantes que son la sana distancia y el lavado frecuente de manos con agua y jabón, a fin de mitigar al máximo los daños a la salud que puedan presentarse por el contagio del coronavirus COVID-19. Comunicado de Prensa

Seis Muertos y 475 Casos Confirmados en México

Ciudad de México, 25 de marzo.-La Secretaría de Salud reportó la noche de este miércoles 475 casos confirmados de coronavirus Covid-19, así como seis muertos por esa causa.

Además, a partir de mañana jueves, todo el gobierno federal suspende actividades, informó en conferencia de prensa el subsecretario Hugo López Gatell, pero especificó que hay actividades que no se pueden suspender “por que necesitamos hospitales, combustibles, energía eléctrica, servicio de limpia, necesitamos seguridad pública, hay personas que trabajan en el gobierno que no pueden suspender porque se afecta gravemente la funcionalidad del gobierno”.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud envió un mensaje al sector privado: «Existen muchos empleos, actividades que se pueden hacer fuera del espacio de trabajo, se pueden hacer en casa, siempre que esto sea posible, pedimos que ya tome la iniciativa, como la tomaron varias compañías privadas, grandes, pequeñas y medianas, si se pueden realizar en casa en vez de que impliquen movilización de personas o concentración de personas, pedimos que trabajen desde casa, o que organicen turnos para que haya menos gente y se movilice».

Para disminuir el número de contagios y no saturar los servicios de salud, el IMSS dará de manera histórica, un permiso especial por contingencia epidémica, y facilitará el trámite de incapacidad a personas con síntomas de Covid-19, dijo López-Gatell.

Los derechohabientes que tengan síntomas del nuevo coronavirus podrán entrar a la App IMSS Digital y a través de un cuestionario que debe responder, se decidirá si es candidato a ser paciente por Covid-19 o no. En caso de serlo, se le otorgará una incapacidad por 14 días y se enviará a su casa un equipo para que no se contagien familiares, que consistirá en cubrebocas, alcohol gel, antiséptico y termómetro

Este miércoles, San Luis Potosí reportó que falleció un hombre que permanecía internado en un hospital privado con Covid-19. La defunción se registró a las 07:10 horas.

El paciente de 70 años de edad presentó deterioro pulmonar, pues en su situación clínica se detectó hipertensión, obesidad y antecedente de tabaquismo.

Por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión de trabajo con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional para atender a los más necesitados en el contexto de la pandemia por el coronavirus.

Por su parte, Claudia Sheinbaum anunció que darán apoyos contingentes de 800 mdp para la economía familiar y las micro empresas, ante la emergencia que se vive por coronavirus o Covid-19. Sun