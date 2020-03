Alistan en CDMX Protocolo de Manejo de Cadáveres por Covid-19

El Gobierno de la Ciudad de México alista un protocolo de manejo de cadáveres para las víctimas que se registren por el Covid-19, por lo que capacitan a funerarias con normas internacionales.

“No es muy sofisticado, no estamos hablando del manejo de cadáveres, por ejemplo en el caso de ébola, entonces acá lo único que se requiere, son bolsas herméticas y que cuando el cadáver se ponga en esta bolsa, ya no se vuelva a abrir. También se recomienda la incineración”, comentó la titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano.

Comentó que las medidas se le tienen que explicar a los familiares para que en el momento en que ya está el cadáver en la bolsa y en el ataúd, ya no se vuelva a abrir, y en caso de que requieran velarlo, se haga en corto tiempo y con el ataúd cerrado.

“Tenemos la costumbre en México de abrir el ataúd y de despedirse, entonces ahora no, el cuerpo debe estar en una bolsa hermética y el ataúd cerrado”, explicó.

Hasta el momento se registran 8 fallecidos en México, de los cuales 3 han ocurrido en la capital del país.

Estado de México

La Secretaría de Salud del Estado de México emitió el protocolo para el manejo de cadáveres por Covid-19, emitido por los organismos internacionales de la salud, a fin de prevenir riesgos entre trabajadores de las funerarias.

A través de las 18 Jurisdicciones de Regulación Sanitaria en la entidad, difundió los lineamientos marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El personal de los servicios funerarios debe seguir medidas de protección e higiene, para lo cual deberá contar con equipo que incluya bata desechable de manga larga, mascarilla, guantes, anteojos protectores y botas.

El titular de la dependencia, Gabriel O´Shea Cuevas, precisó que el protocolo no recomienda el embalsamamiento y sugiere además aplicar principios de sensibilidad cultural con la familia y si desea ver el cuerpo, se puede permitir ponderando en todo momento la higiene de manos, pero evitar tocar o besar al fallecido; en el caso de las bolsas de cadáveres vacías, deben eliminarse como residuos infecciosos.

Por su parte, el representante de la Unión de Funerarias del Valle de Toluca, Gabino Garza pidió transparencia cuando haya estos decesos por Covid-19 y que los médicos no emitan certificados de defunción sólo por neumonía si fueron víctimas del virus, pues eso los pone en peligro. Sun