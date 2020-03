Covid-19 ha Dejado más de 20 mil Muertos en Todo el Mundo: OMS

* Estados Unidos Rebasa los 100 mil Casos Confirmados.

Ciudad de México.- La pandemia del Covid-19 ha dejado hasta ahora más de 20 mil muertos en todo el mundo, afirmó hoy el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Desde Ginebra, Suiza, el funcionario de la ONU destacó que si bien el saldo es trágico no está por demás apuntar, acotó, que 100 mil personas han logrado vencer a esa enfermedad.

“Los brotes virales son un hecho de la vida, pero la cantidad de daño que hacen es algo en lo que podemos influir”, dijo.

Adhanom Ghebreyesus reconoció que la batalla no será fácil, pues el mundo resiente ahora una escasez crónica de equipos de protección personal.

“Es ahora una de las amenazas más urgentes para nuestra capacidad colectiva de salvar vidas”, advirtió.

La OMS, dijo, ha enviado casi dos millones de artículos individuales de equipo de protección a 74 países que más lo necesitan, y añadió que están en vías de enviar una cantidad similar a otros 60 países.

El problema es que, admitió, se necesitan más equipos y por esa razón apeló a la cooperación y solidaridad internacional.

“Los trabajadores de la salud en los países de ingresos bajos y medianos merecen la misma protección que los de los países más ricos”, resaltó.

También insistió en que los países deben realizar más pruebas y aplicar medidas más agresivas.

Pruebas de cura en pacientes

En la conferencia, Tedros Adhanom recordó que una de las áreas más importantes de la cooperación internacional es la investigación y el desarrollo ante la necesidad urgente de terapias para tratar a los pacientes y salvar vidas.

Sobre ese punto, anunció que en Noruega y España ya cuentan con los primeros pacientes que se inscribirán en el programa Solidarity Trial, que busca comparar la seguridad y la eficacia de cuatro medicamentos diferentes o combinaciones de medicamentos contra el Covid-19 que actualmente se encuentran en fase de experimentación.

“Este es un ensayo histórico que reducirá drásticamente el tiempo necesario para generar evidencia sólida sobre qué medicamentos funcionan. Más de 45 países están contribuyendo a la prueba, y más han expresado interés. Cuantos más países se unan a la prueba, más rápido tendremos resultados”, manifestó.

“Mientras tanto, pedimos a las personas y países que se abstengan de utilizar terapias que no han demostrado ser efectivas en el tratamiento de covid-19”, apuntó el titular de la OMS.

La historia de la medicina, indicó, está llena de ejemplos de medicamentos que funcionaron en papel o en un tubo de ensayo, pero que no funcionaron en humanos o que en realidad eran dañinos.

Estados Unidos tiene más de

100 mil casos confirmados de Covid-19

Estados Unidos ya tiene más de 100 mil casos confirmados de coronavirus Covid-19, de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Con ello, Estados Unidos tiene unos 15 mil contagios más que Italia, el principal foco de coronavirus en Europa, y China, cuna del virus y donde los contagios ya están en declive.

En Estados Unidos, el mayor foco de contagios de coronavirus se registra en Nueva York, que tiene casi la mitad de los casos y que ya provocó el desborde de su sistema hospitalario. Apro