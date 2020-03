Sube de 12 a 16 los Decesos por Coronavirus en México Reportan 131 Nuevos Casos en las Últimas 24 Horas

Ciudad de México.– El número de muertos por coronavirus aumentó a 16 en las últimas 24 horas, informó esta tarde la Secretaría de Salud en una conferencia de prensa.

De acuerdo con el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, también se tienen confirmados 848 contagios confirmados de Covid-19 y dos mil 623 casos sospechosos.

De las personas confirmadas, 85 debieron ser hospitalizados y el 67% de ellos fueron reportados estables, 28% graves y 5% en estado crítico, por lo que requirieron ser intubados.

Durante la conferencia, a la que asistieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el canciller Marcelo Ebrard, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo un nuevo llamado a que todos se queden en casa para reducir la velocidad de los contagios de coronavirus.

“Reducir la velocidad de transmisión es impostergable, es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya, y esto requiere que de manera masiva nos restrinjamos y nos quedemos en casa, por eso decimos a todos los medios de esta sociedad ‘quédate en casa’, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus”.

Con un tono enérgico, el subsecretario recordó que, en la medida en que “logremos medidas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público”, se beneficiará a toda la población.

Señaló que el pasado 23 de marzo, México se encontraba en el punto de inflexión de la pandemia, es decir, cuando se comienzan a tener contagios masivos. “Hoy lo hemos rebasado y estamos en un momento de aumento acelerado y exponencial del número de casos”.

Sin embargo, aclaró que “todavía tenemos la oportunidad de frenar, mas no de eliminar, la transmisión de este virus”.

Agregó que no es posible “ni aquí ni en ninguna parte del mundo evitar la pandemia, la vamos a tener en la fase 2 y en la fase 3, que se avecina y es la fase más difícil”, pues entraña “el peligro grande de que se saturen los hospitales con casos graves y puede implicar el riesgo de que no sea posible atenderlos y tengamos muertes que de otra manera podríamos evitar”.

“Va a haber casos graves y va a haber muertes”, sentenció.

Por ello llamó al sector privado y social a que se sumen “con mayor fuerza, claridad y determinación” a este esfuerzo. Apro