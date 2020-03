Auditores Detectan Desvíos Millonarios en el Coapatap

* CONFIRMAN QUE HUBO SAQUEO, SUELDOS ABULTADOS, AVIADORES, PROVEEDORES CORRUPTOS, ENTRE OTRAS IRREGULARIDADES.

* LA DEPENDENCIA MANTIENE SIN SUMINISTRO DE AGUA A DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD.

Tapachula, Chiapas; 29 de Marzo.- Las auditorías realizadas en los últimos días al Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap), detectaron desviación millonaria de recursos, saqueo, sueldos abultados, aviadores, proveedores corruptos, entre otras irregularidades.

A eso, habría que agregarle el pésimo servicio que ha brindado en el último año y medio; las altas tarifas que impuso el exalcalde, Oscar Gurría Penagos y el desabasto generalizado que, en los últimos días, se ha vuelto en una situación crítica.

Incluso, se teme, que la falta de distribución del vital líquido podría ser una estrategia implementada desde el mismo organismo para culpar a la recién nombrada alcaldesa, Rosy Urbina Castañeda.

Representantes sociales han señalado que en más de cien colonias populares no hay una sola gota de agua desde hace varios meses y que, en los lugares donde de vez en cuando les llega el vital líquido, es turbia, con malos olores y de pésima calidad.

El uso y destino de millones de Pesos que mensualmente se recolectan en el organismo, es discrecional del aún director, César Antonio García Jiménez.

Miles de usuarios consumen el agua que quieren, no tienen medidor y no pagan, pero, por alguna circunstancia, no les cortan el servicio.

Durante el periodo en el que estuvo Gurría al frente de la administración local, fue la etapa que más manifestaciones hubo en contra de ese Comité.

Con las auditorías, ahora empiezan a salir los recibos clonados, los cobros injustificados, y toda una serie de irregularidades que publicó oportunamente EL ORBE.

Las investigaciones confirman que ese organismo ha servido de “caja chica” para las administraciones municipales y que se han cometido infinidad de actos de corrupción.

Las auditorías por parte de los órganos fiscalizadores en el Estado encontraron la desviación de muchos millones de Pesos, robo de equipo y decenas de personas que cobraban en el organismo sin trabajar, de los llamados popularmente aviadores.

Las dependencias auditoras serán las encargadas de notificar a los que resulten responsables y solicitar a la Fiscalía General del Estado que se proceda conforme a derecho.

Dentro de las verificaciones físicas y contables que hicieron los organismos fiscalizadores, detectaron que desaparecieron herramientas, computadoras, motores, bombas de los pozos, grandes tuberías y hasta los ventiladores de las oficinas.

Arrasaron con todo. En varios pozos que sirven para distribuir agua en la ciudad, solamente dejaron el hoyo, que son prueba fiel del tamaño de la corrupción en ese organismo.

Por ejemplo, en la Planta Potabilizadora los auditores se percataron que las bolsas de productos químicos que se utilizan para el tratamiento del vital líquido presentaban irregularidades.

Y es que los costales decían que eran de 25 kilos, pero en realidad pesaban mucho menos que esa cantidad. O sea, hubo proveedores tramposos.

Además, hay adeudos al Infonavit, Seguro Social, Hacienda, Conagua, entre otros, en donde no se sabe adónde fueron a parar los millones de Pesos que fueron retenidos a los trabajadores.

De igual forma, que han encontrado otras irregularidades a la hora de la recaudación, incluyendo “arreglos” con los usuarios para pagar mucho menos de lo consumido.

Entre esos acuerdos había personas que pagaron solamente 19 Pesos mensuales, bajo convenios que se cree fueron con fines partidistas o de campaña.

Asimismo, que alrededor de 25 mil familias de las 70 mil registradas en el padrón, no estaban pagando absolutamente nada por el suministro. Dentro de esos morosos hay de todo, desde acaudalados reconocidos, funcionarios y comerciantes de diversos giros.

Con las diversas denuncias se espera se restablezca el suministro de agua, así como poner orden en esa dependencia. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello