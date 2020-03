Sin Interrupción la Entrega de Apoyos Sociales y Alimentarios: REC

Al encabezar la entrega de apoyos del Programa Producción para el Bienestar en el municipio de Amatenango del Valle, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que los programas sociales y de alimentación continuarán entregándose bajo estrictas medidas preventivas y de seguridad en los municipios de Chiapas.

En este contexto, Escandón Cadenas reiteró el llamado a toda la población de atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Salud y mantener la sana distancia para reducir la posibilidad de contagio del Coronavirus COVID-19, tal como se hizo en este acto.

Acompañado del delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, el mandatario señaló que su Gobierno actúa de forma responsable, con apego a los protocolos para el control de esta pandemia e informa de la situación de casos de manera puntual y transparente; también, aseguró, se cuenta con el trabajo comprometido del personal de salud que brinda atención médica oportuna.

“A nivel nacional estamos en la segunda fase y lo más seguro es que pronto vamos a entrar a la tercera, pero si guardamos la sana distancia y nos lavamos las manos con agua y jabón, vamos a salir bien; el Gobierno está preparado con medicamentos, oxígeno y clínicas especiales en el cuidado de los enfermos graves, pero es en el seno familiar donde está el mejor medicamento para que no nos alcance este virus”, sostuvo la precisar que a la fecha se han registrado casos en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Palenque, pero no en los pueblos y comunidades indígenas.

Luego de reconocer el apoyo solidario de las y los trabajadores de Salud, Protección Civil, Seguridad, servicio de limpia, agua potable, recolección de basura y medio ambiente, entre otros que han colaborado en estas acciones sin descuidar sus funciones ante la sociedad, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador pues no sólo está pendiente de la salud de las y los mexicanos, sino que sigue cumpliendo con todos los programas sociales, a fin de apoyar la economía de las familias ante esta contingencia.

“Los programas estatales y federales no se van a detener, al contrario, vamos a estar más pendientes de que les lleguen y puedan salir adelante en este momento difícil; seguiremos enviando a los domicilios los apoyos alimentarios a las y los niños en edad escolar, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; el autocuidado será la mayor arma para combatir esta enfermedad”, aseveró al tiempo de señalar la importancia de que todos los municipios cuenten con los Bancos del Bienestar, sobre todo en esta situación que impide la aglomeración de personas.

Al destacar que este año serán beneficiados 217 mil productoras y productores de maíz con un monto de mil 600 Pesos por hectárea (hasta tres hectáreas), de café con 5 mil Pesos y los de caña con 7 mil 300 Pesos por productor, Aguilar Castillejos garantizó la continuidad del pago a las personas adultas mayores y con discapacidad, así como a las y los beneficiarios de Becas Benito Juárez y de todos los demás apoyos integrales.

En Amatenango del Valle, dijo, se pretende superar los mil 127 beneficiarios del año pasado en los distintos programas de Producción para el Bienestar a los que se destinó un monto de 4 millones 192 mil 822 Pesos, por lo que este año, dijo, se buscará aumentar en un 20 por ciento el padrón de beneficiarios. Boletín Oficial