Por Covid-19, López Obrador y Altos Funcionarios se Congelarán sus Salarios

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su salario y el de altos funcionarios del Gobierno Federal se congelarán para enfrentar las consecuencias por la emergencia sanitaria de covid-19.

“(…) se van a reducir los sueldos en términos reales, no van a crecer, se congelan, es decir, no hay aumento.

“Lo que se estaba considerando para este año no hay aumento, sólo para los altos funcionarios públicos y de manera proporcional, va a ganar menos el presidente y así hacia abajo”.

El mandatario informó que la medida de recorte aplicará para quienes ganen más de 30 mil Pesos al mes en la administración pública, en concordancia con su idea de “apretar el cinturón” en la alta burocracia y evitar cargas sobre el presupuesto o endurecer la política fiscal.

“No le podemos sacar dinero al pueblo, al contrario, no les gusta a los conservadores, pero esto no debe ofender a nadie. Hay gobiernos que dan y gobiernos que quitan; nuestro gobierno da, la justicia es darle más al que menos tiene”, dijo.

El Presidente dijo que dará a conocer más detalles sobre estas medidas el domingo, durante el mensaje que a manera de informe de Gobierno suele rendir cada tres meses.

Al abordar el asunto, el presidente López Obrador pidió a los partidos políticos que de manera voluntaria entreguen el 50% de las prerrogativas que reciben o lo que decidan para enfrentar la contingencia.

Propuesta una y otra vez, la reducción de prerrogativas a los partidos políticos hasta en un 50 por ciento fue retomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que hacerlo sería útil para enfrentar la pandemia sin cargarle los costos a la población. Apro