Pide ERA que los Recursos de Partidos se Destinen Para Atender la Contingencia

México.- Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, manifestó que en medio de esta contingencia que vive el país y el mundo entero a causa del COVID 19, reiteró su postura para la disminución del presupuesto público a los partidos políticos en México, o bien que los propios partidos donen sus prerrogativas de este año para esta causa.

De esta manera se podría destinar ese fondo para resolver carencias en materia de salud, como medicamentos, equipo y demás servicios médicos, que tanta falta hacen en estos momentos en todo nuestro sistema de salud, explicó el senador por el estado de Chiapas.

Y es que Eduardo Ramírez, en anteriores ocasiones se había pronunciado para que esos recursos se distribuyeran para otras necesidades básicas en rubros de salud, pero en la discusión no hubo la sensibilidad y esto paró el proyecto de la reforma.

No obstante, bajo el panorama en que se encuentra el país ante la contingencia sanitaria, es necesario que se apliquen más recurso en el tratamiento de los estragos causados por el Coronavirus, destacó Ramírez Aguilar.

Destacó que mientras se continua con la discusión de esta propuesta en las Cámaras, también pidió la sensibilidad de parte de los partidos políticos nacionales para que donen sus prerrogativas de este año para esta causa, aprovechando que no es electoral.

“Los partidos políticos deben sumarse y solidarizarse con el pueblo de México, conduciéndose con austeridad, por lo que no deberían poner objeción ante esta propuesta, que desde el Senado, varios legisladores apoyamos”, concluyó. Comunicado de Prensa