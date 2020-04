En Solidaridad y Para Evitar Contagio por Coronavirus Comerciantes Cierran Establecimientos en Tapachula

A PARTIR DE AYER, como medidas preventivas los comercios del centro permanecen CERRADOS.

*ANTE ESE PANORAMA, PERMANECERÁN ABIERTOS LOS COMERCIOS AUTORIZADOS COMO SON: TIENDAS DE AUTOSERVICIO, DE ALIMENTOS, MERCADOS Y TORTILLERIAS, ENTRE OTROS. *LOS DEMÁS CERRARÁN POR MEDIDAS PREVENTIVAS.

Tapachula, Chiapas; 2 de Abril.- Las actividades comerciales de Tapachula, considerada la “Capital Económica de Chiapas”, se paralizaron a partir de este miércoles por tiempo indefinido, luego de que cientos de establecimientos formales decidieron cerrar, algunos definitivamente.

Esto como resultado de la presencia del mortal Coronavirus en el país y por la recomendación de la Secretaría de Salud para que la población no salga de sus casas, que, a su vez, originó la caída de las ventas y de la prestación de servicios en las últimas dos semanas, hasta en un cien por ciento.

Ante ese panorama, restaurantes, hoteles, expendios de pan, tiendas de electrodomésticos, departamentales de ropa, calzado, bisutería, lociones, entre otros, cerraron sus puertas.

Antes de hacerlo, varias de ellas reforzaron sus establecimientos con herrería y cortinas de acero, previendo que se pudieran desencadenar saqueos y actos vandálicos, como ya están ocurriendo en otras regiones del país.

Sobre ello, María del Carmen Zepeda Ramos, propietaria de Distribuidora de Artículos para el Hogar del Sur, del centro de la ciudad, confirmó en entrevista que el sector productivo decidió cerrar y que el resto que quedó abierto, lo hará en el trascurso de la semana.

Comentó que, dentro de las medidas gubernamentales para evitar la propagación del Coronavirus, está el que la población se quede en sus viviendas y evitar con ello una catástrofe mayor, como lo que está ocurriendo en América Latina.

“Es el momento de tomar medidas más drásticas para hacer frente a la enfermedad”, señaló al adelantar que las pérdidas económicas en la región Soconusco, ya son incuantificables.

Desde su punto de vista, el Producto Interno Bruto (PIB) en el país podría caer este año alrededor de cinco puntos y que, al concluir el 2020, habría una recesión de hasta siete puntos.

Eso, según dijo, traerá como consecuencia la pérdida de miles de empleos, el incremento en la inseguridad y “otras situaciones que no queremos, pero no hay políticas que frenen todo esto”.

En la víspera, los sectores productivos habían solicitado al Gobierno Federal que se implementaran estímulos fiscales de emergencia, la cancelación del pago de impuestos, energía eléctrica, rentas y otras responsabilidades.

De respuesta, la Comisión Federal de Electricidad distribuyó sus recibos con la advertencia de pago inmediato para no suspender el servicio, mientras que la Secretaría de Hacienda exigió a la población a pagar sus contribuciones.

Algunos de los establecimientos cerrados este miércoles avisaron a sus empleados que serán sostenidos como máximo un mes y que, después pasada esa fecha y si la contingencia continúa, se declararán en quiebra, es decir, sin dinero para pagar indemnizaciones. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello