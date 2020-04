Piden a AMLO Convocar a un Acuerdo Nacional Ante Crisis por Covid-19

Un grupo de exfuncionarios del Gobierno Federal y organismos internacionales, así como políticos, especialistas, economistas y académicos, urgió al Gobierno a convocar a un acuerdo nacional para superar la crisis derivada de la emergencia sanitaria por el Coronavirus.

En una carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtieron que “tiempos inéditos, requieren medidas inéditas”.

La carta firmada por Santiago Levy, exsubsecretario de Egresos de Hacienda, exdirector del IMSS y exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); economistas de la UNAM Rolando Cordera, del ITAM Fausto Hernández y John Scott y el excandidato a la Presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros, pidieron convocar a la brevedad a los principales actores sociales y económicos.

También participan en el llamado el exfuncionario de la Cepal, Juan Carlos Moreno-Brid; el expresidente del mercado Mexicano de Derivados, Bernardo González Aréchiga y el exsubsecretario de Negociaciones Comerciales de la secretaría de Economía, Luis de la Calle.

Lo anterior, con el fin de construir un acuerdo para establecer las bases para una nueva etapa de crecimiento y prosperidad.

Hicieron ver que es importante actuar con rapidez y contundencia no sólo en la parte sanitaria sino también en el ámbito económico a través del replanteamiento profundo de las metas y parámetros del programa económico 2020.

Se pone de manifiesto que los indicadores económicos recientes, hacen ya indudable que habrá una fuerte recesión mundial, incluso más profunda a la que se vivió en 2008-2009.

La pandemia no sólo amenaza la salud de todos los mexicanos, sino también puede afectar negativamente los ingresos y medios de vida de millones de trabajadores y sus familias, al poner en riesgo la viabilidad de cientos de empresas.

Este es el texto completo:

Ciudad de México, abril 3 de 2020

C. Presidente de la República,

Lic. Andrés Manuel López Obrador,

P r e s e n t e

Muy Distinguido Señor Presidente.

Enfrentamos una emergencia nacional a raíz de la pandemia mundial desatada por el Covid-19. Esta emergencia amenaza en primera instancia la salud de todos los mexicanos, pero puede pronto afectar negativamente también los ingresos y los medios de vida de millones de trabajadores y sus familias, al poner en riesgo la viabilidad de cientos de miles de empresas.

México enfrenta hoy un reto formidable, impuesto por una contingencia que nadie preveía o podía imaginarse hasta hace solo tres meses, pero cuyos efectos están siendo ya terriblemente costosos para millones de seres humanos.

Los indicadores económicos recientes hacen ya indudable que habrá una fuerte recesión mundial, aun más profunda que la experimentada durante la crisis financiera de 2008-2009. Prácticamente todos los países del mundo han implementado medidas urgentes para evitar lo que, en ausencia de ellas, podría ser una depresión económica y una agudización de la pobreza no vistas en México en muchas décadas.

Es vital actuar con rapidez y contundencia, no solo en el plano sanitario, sino también en el económico. Esto requiere un replanteamiento profundo de las metas y parámetros del programa económico 2020 formulado hasta este momento. Solo así podrá el Estado Mexicano poner en marcha una respuesta a la altura del reto que enfrentamos. Tiempos inéditos requieren medidas inéditas.

Consideramos indispensable que, bajo su liderazgo, se convoque a la brevedad a los principales actores económicos y sociales para construir un acuerdo nacional para superar la crisis, y establecer las bases para una nueva etapa de crecimiento y prosperidad.

Respetuosamente.

Patricia Armendariz, Ángel Calderón, Cuahutemoc Cárdenas, José Casar, Diego Castañeda, Rolando Cordera, Luis de la Calle, Roberto Escalante, Saúl Escobar Toledo, Mario Luis Fuentes, Bernardo González-Aréchiga, Carlos Heredia, Fausto Hernández, David Ibarra, Clara Jusidman, Santiago Levy, Nora Lustig, Israel Macías, Juan Carlos Moreno-Brid, Federico Novelo, Enrique Provencio, Norma Samaniego, John Scott, Horacio Sobarzo, Francisco Suárez Dávila, Carlos Tello, Diego Vázquez, Eduardo Vega. Sun