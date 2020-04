Urge Cerrar el Aeropuerto y Terminarles de Autobuses Para Contrarrestar el Coronavirus en Tapachula: CIDH

*POR SALUD DE LOS CHIAPANECOS, EL GOBIERNO DEBE SUSPENDER URGENTEMENTE TODAS LAS OPERACIONES QUE PONGAN EN RIESGO A LA CIUDADANÍA, DE CONTRAER LA ENFERMEDAD QUE AZOTA AL MUNDO, MANIFESTÓ EDY FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ.

Tapachula, Chiapas; 07 de Abril.- Por la salud de millones de pobladores en Chiapas, incluyendo la flotante, el Gobierno debe de suspender urgentemente todas las operaciones en los aeropuertos y terminales de autobuses de pasajeros en la entidad.

Así lo expresó este martes el representante en Chiapas de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), Edy Francisco López Díaz.

Entrevistado luego de hacer un recorrido por las instalaciones de varias empresas del autotransporte federal en la región, dijo que, en el caso de México, la pandemia llegó por esos dos medios de transporte, pero sigue llegando.

También se refirió a Chiapas, donde -coincidentemente- personas que viajaron a otros países o extranjeros que arribaron a la entidad, trajeron la enfermedad consigo.

“Hoy el Gobierno debe de tomar medidas extremas para corregir los errores que se han cometido durante los últimos días, como el haber permitido que las fronteras estuvieran abiertas de par en par, poniendo en riesgo la salud, incluso la vida, de millones de personas”, indicó.

De igual forma, que es ilógico que se cierren escuelas, parques, centros deportivos, áreas recreativas, antros y otros espacios públicos, y sigan operando las terminales de ese tipo de transportes, donde ha viajado la pandemia y lo sigue haciendo.

“Consideramos que, por encima de cualquier situación, se debe de suspender temporalmente las actividades de los aeropuertos y las terminales, porque ese será uno de los factores de diferencia entre el número de infectados y fallecidos por coronavirus”, apuntó.

Además, que han documentado su postura como una medida preventiva, aún a tiempo, ante e exigir que se finquen responsabilidades a los funcionarios, por omisión.

Pánico en Terminal de Tapachula.

Una movilización policíaca y de la Secretaría de Salud, causó el reporte de una persona que presuntamente estaba muerta en la terminal de la OCC ubicada en la 17ª Calle Oriente y 3a. Avenida Norte, de esta ciudad.

El lugar fue acordonado por elementos de diversas corporaciones policíacas, porque se temía que el infortunado se hubiera desplomado a consecuencia del Coronavirus, tal y como ha ocurrido en otras regiones del mundo.

Algunas personas que estuvieron en lugar comentaron que, alrededor de las 11:40 de la mañana, una llamada alertó a las autoridades policíacas y de la Secretaría de Salud, en torno a que, en la terminal de autobuses OCC, se encontraba una persona desfallecida y pudiera estar infectada por la pandemia.

Los primeros en llegar fueron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes informaron que se trataba de un caso sospechoso de COVID-19, por lo que activaron el protocolo de seguridad sanitaria y esperaron que llegara personal calificado y con equipo especializado.

Los uniformados, incluso los de seguridad privada, montaron un cerco para que los curiosos no se acercaran que, por cierto, se arremolinaban para grabar lo que estaba pasando.

El personal capacitado llegó momento después y se percató que se trataba de un adulto con vida, que presuntamente tuvo un desfallecimiento por hipoglucemia (baja repentina de glucosa en la sangre), ya que padece de diabetes.

Se dijo también que había llegado a Tapachula procedente de Cancún, Quintana Roo, y que trabaja en una tienda comercial.

No presentaba signos visibles de padecer el Covid-19, pero, al regresar de una región con casos positivos, se continuó con el protocolo y lo trasladaron a un hospital de la localidad para recibir la prueba del Coronavirus y la atención médica para estabilizarlo.

Se supo que la persona de nombre Edin “N”, originario de Guatemala, quien habría llegado a las 5 de la mañana procedente de la península del sureste mexicano.

Después de bajar del autobús, optó por quedarse sentado en la sala de espera y de ahí ya no se movió. Repentinamente se desplomó y consideró que fue por su diabetes.

Serán las autoridades de Salud quienes informen si la persona dio positivo al Coronavirus, aunque, por lo pronto, ya se solicitó la lista de pasajeros en donde esa persona viajó ya que, si resulta positivo, serán llamados a cuarentena obligatoria. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello