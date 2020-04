Sin Control los Balseros en el Rio Suchiate En Riesgo la Propagación de Coronavirus en Tapachula

* SÓLO TRES DÍAS ESTUVIERON PARALIZADOS EL TRASIEGO DE MERCANCÍAS Y FLUJO DE PERSONAS, EN LOS LÍMITES DE MÉXICO Y GUATEMALA.

* TRABAJADORES DE AMBOS PAISES ESPERABAN APOYO ECONÓMICO DE SUS GOBIERNOS Y AL NO RECIBIRLO REGRESARON A TRABAJAR.

Tapachula, Chiapas; 17 de abril. – Solamente tres días estuvo paralizada las actividades de trasiego de mercancías y seres humanos en la franja limítrofe entre México y Guatemala como parte de las medidas para hacer frente a la propagación del Covid-19, y ahora todo volvió a la normalidad.

En las últimas horas, alrededor de 500 balseros y cientos de tricicleros, alijadores, cambiadores de papel moneda, bodegueros, ayudantes, entre otros prestadores de servicios y comerciantes, reactivaron sus actividades.

Se había dicho, a principio de la semana, que habían suspendido históricamente sus actividades, como un acto de conciencia, luego de que en los flujos de personas hay mercancías de manera ilegal, se corre el riesgo de propagar la pandemia de un lado al otro de la frontera.

Los trabajadores de ambos lados, esperaban hubiera un apoyo económico de parte de los gobiernos federales de los países, para que pudieran sobrevivir durante la contingencia, pero no lo hubo.

Ante el poco interés gubernamental y la nula vigilancia, las operaciones informales a lo largo del río Suchiate fueron reactivadas y, con ello, la Frontera Sur fue abierta de par en par, sin la más mínima restricción por la pandemia.

Así, cientos -quizá miles- de migrantes cruzaron ilegalmente de Guatemala a Chiapas, se dispersaron y la gran mayoría de ellos se trasladó de inmediato hacia Tapachula, sin que algún retén de seguridad los detuviera.

Por su parte, el empresario, Romeo Ruiz Córdova, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que el Instituto Nacional de Migración (INM) ya no está haciendo su labor, “porque los extranjeros están deambulando tranquilamente en pleno centro de la ciudad”

Esa situación, según comentó, pone en riesgo la vida de ellos y del resto de la población, luego de que los migrantes en las calles podrían ser un vehículo para que la pandemia se propague fácilmente en la localidad.

Consideró que eso no debería pasar en Tapachula y menos en pleno Parque Central, a la vista de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Comentó que, de ser necesario, se deben de acondicionar espacios para que sean ocupados por los indocumentados a razón de albergue temporal, en donde se les exija también las normas de la cuarentena, como el de respetar su sana distancia.

Según su apreciación. De nuevo hay deambulando africanos, cubanos, centroamericanos, haitianos y de otras nacionalidades, aun cuando lo más crítico de la contingencia está en fase de empeorar. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello