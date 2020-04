El Covid es una Guerra Bacteriológica y Comercial Entre Potencias: CNTE

*Refrenda su Apoyo al Sector Salud.

Tapachula, Chiapas; 17 de Abril.- La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), fijó en la noche de este sábado su postura ante la inminente entrada en vigor del programa “Educación a distancia”, a partir de este lunes.

El Comité Ejecutivo de la Sección VII, con sede en Chiapas, informó al rotativo EL ORBE, que la pandemia del Covid-19 no es más que “la cruda expresión de una guerra bacteriológica y consecuencia de la guerra comercial entre las potencias imperialistas”.

Ante ese panorama, consideran que “los funcionarios de la educación demuestran su ignorancia respecto a la realidad socio-económica del país; los legisladores preparan las condiciones para el proceso electoral de 2021, en tanto que se aprovecha la coyuntura para intentar coronar un plan largamente acariciado, que es imponer al magisterio el cobro por tarjetas”.

Todos estamos obligados a coadyuvar para atenuar el impacto de la pandemia por Coronavirus siguiendo las indicaciones del Sector Salud respecto a quedarse en casa, dijo, practicar estrictas medidas de higiene y favorecer el distanciamiento social.

“Pero no podemos tolerar que el Gobierno y los empresarios pretendan explotar la contingencia sanitaria para sacar provecho, limitando las libertades políticas y socavando los derechos más elementales del pueblo”, recalcaron.

Y es que, según consideraron, se está usando la pandemia para paralizar y colapsar las economías dependientes y profundizar la recesión mundial, y justificar con ello el paro patronal y el despido de millones de trabajadores alrededor del planeta.

“Esto es una magnífica jugada que les permitirá reactivar la circulación de mercancías y capital, imponer los preceptos de la reforma laboral, revitalizar al sistema capitalista en crisis, fortalecer la dependencia económica y la dominación política militar sobre los pueblos”, indicaron los docentes.

Particularmente, en el terreno educativo de México, opinaron que los tecnócratas están explotando la contingencia para legitimar la excepción laboral e imponer en todos sus términos las leyes y reglamentos de la nueva reforma educativa, para efectos de contrataciones, ascensos, cambios de centros de trabajo, jubilaciones, entre otros.

Frente a la incertidumbre de los padres de familia respecto al destino del ciclo escolar y la “Educación a distancia”, indicaron que “se pretende trasladar el aula a la casa a partir del 20 de Abril, sustituir a los maestros por los padres o abuelos, suplir los libros de texto con la computadora o el teléfono celular y suplantar la relación directa maestro-alumnos por la interacción virtual”.

Al respecto, opinaron que, al igual que la reforma educativa, este decreto está cargado de tintes políticos y administrativos.

“En lugar de dar respuesta a las inquietudes pedagógicas y necesidades sanitarias de los padres y alumnos, de ofrecer una explicación pedagógica del proceso educativo y emitir un compendio de sugerencias didácticas para hacer menos tedioso el encierro forzado, pareciera que sólo se pretende salirle al paso a los reclamos y dudas de los padres de familia”, recalcaron.

Se simula, insistieron, cumplir con el currículum para justificar la asignación de un número en la boleta de calificaciones o emitir un papel que certifique haber cumplido con un programa educativo.

No se necesita ser experto para valorar la calidad del servicio de internet del que se dispone en México, precisó. Por otra parte, una cantidad muy significativa de docentes y alumnos, sobre todo en los niveles de Primaria y Secundaria, carecen de las herramientas tecnológicas para el cumplimiento de esas disposiciones.

Por encima del alcance de la “Educación a distancia”, que a todas luces es inviable para gran parte del territorio nacional, cada maestro debe mantener comunicación permanente con sus padres de familia y alumnos, señaló.

Esto, para ir determinando juntos las formas y los tiempos de una recuperación objetiva y acorde con la realidad y el contexto social, cultural, étnico y económico de cada escuela y comunidad.

Así también y, según la CNTE, sin pretender evadir la responsabilidad de los trabajadores de la educación, la inasistencia a la escuela puede superarse de dos formas, dependiendo de la evolución de la contingencia sanitaria.

La primera de ellas es regresar a las aulas a partir del mes de Junio y abordar los contenidos prioritarios. La segunda es promover a los alumnos de todos los niveles de educación básica, al siguiente grado.

“Ambos escenarios son viables dado que más del 60 por ciento del período escolar y de los contenidos educativos ya se han cubierto y no hay ninguna razón para pensar que el ciclo escolar está en riesgo”, subrayaron.

De igual forma, dejaron en claro que, una vez superada la parte más crítica de la contingencia, es importante que maestros, alumnos y padres de familia exijan que cada escuela tenga las condiciones sanitarias y pedagógicas para el retorno a las aulas.

Asimismo, evitar que en los grupos hayan 30, 40 o hasta 50 alumnos y contar con los insumos necesarios de higiene en todas las escuelas del territorio nacional, porque eso inhibirá el riesgo de la reactivación del virus.

Concluyeron ofreciendo su apoyo a los trabajadores de la Salud que están enfrentando la pandemia poniendo en riesgo su propia vida y, por lo mismo, exigieron la inmediata dotación de recursos, instrumental médico y medicamentos a toda la red de hospitales públicos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello