PAN Urge al Gobierno a Liberar Recursos a Estados por Covid-19

* Respalda la Propuesta de “Salario Solidario” a Medianos Empresarios.

Ciudad de México, 19 de abril.-Hasta el momento ninguna de las entidades ha tenido un peso extra de recursos para enfrentar al coronavirus Covid-19, por lo que urge que comiencen a liberarse los 400 mil millones de pesos que, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, se tienen para enfrentar la pandemia, demandó el líder nacional del PAN, Marko Cortés.

El panista recordó que hasta ahora todos los recursos a que han tenido acceso los gobiernos estatales son un adelanto de las participaciones federales que por ley les tocan, pero estos serán insuficientes para enfrentar la fase 3 de la pandemia.

El adelanto de participaciones a cada estado «sólo servirá para la operación ordinaria de clínicas y hospitales, pero no para superar el enorme reto del Covid-19, (y) es importante precisar que a la fecha ni las entidades federativas, ni los municipios han recibido algún peso adicional», expuso Cortés Mendoza en un comunicado.

«El presidente ha prometido que habrá recursos suficientes para atender la crisis sanitaria, pero en los hechos no ha habido un peso extra» y la situación ya es crítica, por lo que -insistió- sin apoyos extraordinarios será imposible enfrentar la tercera fase de la pandemia. Por eso es urgente que se liberen recursos adicionales».

Sólo eso, dijo, evitará que se colapsen los sistemas estatales de salud y prevenir la pérdida de muchas más vidas.

Cortés Mendoza insistió en la necesidad de dotar de equipamiento con las especificaciones de seguridad que se requieren que el personal médico, que incluye a enfermeras y personal sanitario pueda enfrentar adecuadamente la crisis sanitaria en su etapa más crítica.

Pero urgió también al gobierno federal a comenzar a aplicar un programa económico emergente para salvar la economía con apoyos a las empresas, especialmente a las micro y pequeñas, con «financiamientos accesibles, estímulos fiscales y pagos ágiles a proveedores del gobierno», entre otras medidas.

Por ejemplo los créditos de 25 mil pesos ofrecidos hasta ahora por el gobierno a microempresas son insuficientes, porque solamente cubren a una mínima parte del sector mientras la mayoría de empresas quedó en el abandono, sostuvo.

Respaldó por ello la propuesta del sector productivo para el establecimiento de un «salario solidario», para que desde ya el gobierno federal pague una parte de los salarios de los trabajadores y otra parte la cubran los pequeños y medianos empresarios, con el objetivo de que la gente pueda conservar su empleo.

Para todo eso, «como se está haciendo en todo el mundo», se requieren recursos extraordinarios, tanto para atacar a la pandemia como para cuidar a los sectores productivos.

«Si no se toman oportunamente las medidas necesarias, si no se realizan acciones conjuntas, las consecuencias para México serán desastrosas», advirtió. Sun