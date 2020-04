Llama Rutilio Escandón a No Confiarse y Cumplir Recomendaciones Sanitarias

Al Entrar en Vigor la Fase 3 del COVID-19

Tuxtla Gutiérrez.- Ante el anuncio del Gobierno de México respecto al inicio de la fase 3 de la pandemia por el COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró su llamado al pueblo chiapaneco a no confiarse y continuar con las medidas preventivas de quedarse en casa, mantener sana distancia y seguir las recomendaciones de higiene emitidas por expertos en salud.

Al encabezar la Mesa de Seguridad, el mandatario resaltó que para hacer frente a esta tercera fase, la entidad está preparada con las clínicas alternas en municipios estratégicos, a fin de atender, controlar y cortar la cadena de contagio; sin embargo, destacó la importancia de la colaboración a través del distanciamiento social, realizar el lavado de manos con agua y jabón, no tocarse la cara, y desinfectar calzado y ropa que se haya usado en el exterior.

En el encuentro que se realizó en la Sala “Belisario Domínguez” de Palacio de Gobierno, Escandón Cadenas enfatizó que en Chiapas se trabaja con disciplina, profesionalismo y coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar tranquilidad y mantener a la entidad como una de las más seguras del país.

Señaló que a nivel nacional, es uno de los estados con más bajos niveles de contagio por cada 100 mil habitantes, por ello reconoció la actitud responsable de la población, al respetar las indicaciones sanitarias toda vez que, de los 124 municipios de la entidad, 104 se encuentran libres de contagios.

En este sentido, subrayó la vocación, voluntad y humanismo que los equipos médicos y de enfermería, camilleros, operadores de ambulancias, y en general todas y todos los trabajadores de la salud han demostrado ante esta contingencia; “son héroes que protegen la salud y salvan vidas, con gran compromiso están trabajando para vencer al COVID-19”.

El jefe del Ejecutivo estatal detalló que de acuerdo con el último reporte nacional, Chiapas mantiene a la baja los índices delictivos de alto impacto y de incidencia general, posicionándose como el segundo estado más seguro del país.

Asimismo, destacó que Chiapas es un pueblo solidario y ante las adversidades demuestra su unidad cerrando filas, por ello, reconoció al Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, Policía Federal, entre otras autoridades federales y estatales de seguridad y justicia, porque también se han sumado al fortalecimiento de las acciones de salud, ante la contingencia sanitaria.

“Felicito a todas y todos los que conforman las mesas de seguridad Estatal y Regionales porque no solamente garantizamos tranquilidad, paz y justicia en las diferentes regiones, sino también han demostrado su lealtad a las familias chiapanecas coadyuvando en las tareas que realizan nuestros héroes de la salud”, expresó.

De igual forma, agradeció la labor de los DIF, tanto estatal como municipales, funcionarios públicos y servidores de la nación por llevar alimentos y apoyos sociales a quienes menos tienen; además de las y los trabajadores de agua potable, recolección de basura, limpieza, entre otros, que garantizan los servicios básicos a las familias.

"Si mantenemos esta disciplina y el trabajo serio, consciente y responsable de todas y todos, aunado a la colaboración del pueblo chiapaneco, vamos a salir adelante y Chiapas pronto va a estar libre del COVID-19", concluyó.