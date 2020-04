Convoca Rutilio Escandón a Presidentes Municipales a Formar Frente Común Ante Emergencia Sanitaria

Tuxtla Gutiérrez.- Al encabezar una reunión virtual de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales, referente a la emergencia sanitaria que se enfrenta a nivel nacional por la pandemia de COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas convocó a la unidad y a trabajar con honestidad, responsabilidad y lealtad al pueblo, para proteger la salud y atender las necesidades prioritarias de la población.

En este encuentro a distancia, en el que participaron las y los Presidentes de los 124 municipios de Chiapas, el mandatario subrayó que el Gobierno implementó proyectos para hacer frente a esta pandemia desde antes de que el Coronavirus llegara a la entidad, por lo que de manera oportuna se destinaron economías a la instalación de clínicas alternas, promoción de acciones preventivas y entrega de paquetes alimentarios a los sectores más vulnerables.

Acompañado de integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad en Chiapas, detalló que también se creó un fondo, gracias a las aportaciones voluntarias que las y los servidores públicos realizan de un porcentaje de sus ingresos mensuales, además del apoyo solidario de los sectores empresarial y social; al tiempo de aclarar que dichos recursos se vigilan y manejan con transparencia.

Escandón Cadenas llamó a las y los Presidentes Municipales a sumarse a este trabajo humanitario mediante el uso de presupuestos que no se están ejerciendo, ya que son para comisiones o gastos no esenciales, y que ahora se pueden utilizar en la compra de insumos y medicamentos, así como a cubrir la alimentación de quienes más lo necesitan, a fin de garantizar el bienestar de las familias y brindar atención digna y profesional a las personas que sean afectadas por el Coronavirus.

“Es importante que nos sumemos todas y todos los que representamos al pueblo de Chiapas y ustedes son muy importantes porque tienen liderazgo, presencia y conocimiento de lo que necesitan sus municipios. El manejo correcto de los recursos alcanzará para atender lo más sensible como es la alimentación; el pueblo se los agradecerá y se van a sentir satisfechos de haber servido a su gente”, apuntó.

Asimismo, pidió dejar a un lado los temas políticos e ideológicos, y los colores partidistas, a fin de conformar un frente común que permita trabajar sin distingo por todas las chiapanecas y los chiapanecos; también advirtió que no se tolerará ningún acto de corrupción y, mucho menos, que los apoyos se usen en intereses personales y quien lo haga se enfrentará a la justicia.

El Gobernador informó que la declaratoria de la fase 3 por el COVID-19 representa un riesgo alto de contagios comunitarios, por lo tanto continúa la suspensión de eventos masivos, ferias, e incluso fiestas familiares; exhortó a mantener comunicación en colonias, comunidades, rancherías y ejidos para evitar la movilidad social y cumplir estrictamente las medidas sanitarias establecidas por expertos de la salud. “Aunque estamos preparados con gran recurso humano, tecnológico, insumos y medicinas, lo más importante es prevenir”.

Durante su participación, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Marcelo Toledo Cruz, reconoció la solidaridad del Poder Legislativo al aprobar, por unanimidad, la autorización para que las y los alcaldes destinen hasta 25 por ciento de los recursos del Fondo General de Participaciones del Ramo General 28, el 10 por ciento de ingresos libres de los recursos presupuestales del ejercicio 2020, y hasta el 5 por ciento del Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento Municipal.

Lo anterior, dijo, con el propósito de beneficiar a quienes han sido afectados económicamente por la suspensión de actividades no esenciales e indicó que los recursos serán fiscalizados por la Auditoría Superior del Estado y observados por la Función Pública y la sociedad. “Si existe una disciplina financiera, el recurso tiene que alcanzar para que se pueda ayudar a las y los que menos tienen”.

El auditor superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, manifestó su disponibilidad de asesorar a las y los Presidentes Municipales, en el manejo de los recursos y la realización de los proyectos de aportación correspondientes a los fondos antes mencionados.

Finalmente, el director general del Sistema DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro, expuso que la ayuda social y humanitaria se continuará entregando a través de brigadas casa por casa, en coordinación con trabajadores del Estado y los Ayuntamientos, esto, con el objetivo de que las familias cuenten con alimentos, sin tener que salir de su hogar. Boletín Oficial