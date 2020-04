La Fase 3 de la Contingencia Representa Alto Riesgo de Contagios Comunitarios: Rutilio Escandón

Aumentan las Cifras. Signo del Exceso de Confianza Entre la Población.

*LLAMA EL GOBERNADOR RUTILIO ESCANDON CADENAS A LA CIUDADANÍA, RESPECTAR LAS RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, QUE ES LA CLAVE PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19.

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció que aunque los cuerpos médicos y de enfermería, y en general todas y todos los trabajadores de la salud, realizan una gran labor en las Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19, la clave al afrontar esta emergencia sanitaria es prevenir y no confiarse.

En Chiapas estamos preparados con clínicas alternas, insumos y suficientes medicamentos, sobre todo, contamos con un gran recurso humano que hace frente al COVID-19. Sin embargo, está en nuestras manos cuidarnos y proteger a nuestras familias; si hacemos caso a los expertos de la salud, vamos a vencer más rápido a este virus, apuntó.

Desde Palacio de Gobierno, el mandatario sostuvo que la Fase 3 de la contingencia, representa alto riesgo de contagios comunitarios, por ello, reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia y cumplir las recomendaciones de quedarse en casa, mantener sana distancia dentro y fuera de los hogares, no tocarse la cara, lavarse las manos constantemente y extremar precauciones si se realizan actividades esenciales en el exterior.

En otro momento, el jefe del Ejecutivo estatal resaltó la unidad y el trabajo serio y profesional que las autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan para proteger la salud y salvaguardar la integridad y la vida de la población, ante esta contingencia.

Especialmente, destacó la solidaridad y voluntad de servir del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, así como de las instituciones estatales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, porque además de garantizar la seguridad en todas las regiones, se han sumado a las acciones de mitigación de la pandemia.

“Agradezco a las autoridades de la mesa, porque todos los días sesionan para atender los temas de la entidad y fortalecer las tareas enfocadas a cuidar a las chiapanecas y los chiapanecos. Trabajamos compactados y como un solo equipo”, expresó.

En este marco, el gobernador informó del panorama de la pandemia por el coronavirus y explicó que del total de casos registrados en la entidad, 37 personas han superado esta enfermedad, a pesar del diagnóstico de alto riesgo que algunos pacientes presentaron durante la hospitalización. Boletín Oficial