Se Extreman Medidas Sanitarias Ante Incremento de Casos de Covid-19 en Tapachula: Rosy Urbina

* Cerrada la 2ª, 4ª Y 10ª Norte, desde la Central hasta la 7ª Poniente.

* Apoya Protección Civil para que población se mantenga en sus casas.

* LUEGO DE CONFIRMARSE CUATRO NUEVOS CASOS, SE DETRERMINÓ AMPLIAR EL CIERRE DEL CENTRO Y DE NEGOCIOS NO ESENCIALES EN EL PRIMER CUADRO LA CIUDAD.

* TAMBIÉN SE ESTABLECE DE MANERA INDEFINIDA EL OPERATIVO “FILTRO SANITARIO” EN LA ENTRADA DE VIVA MÉXICO Y DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL.

Tapachula, Chiapas.- Ante el incremento considerable de los casos de Covid-19 en Tapachula, el Ayuntamiento Municipal, determinó extremar las medidas sanitarias que incluye ampliar el cierre del centro y de negocios no esenciales e instalar filtros en las entradas a la ciudad.

De esa manera, desde las primeras horas de este viernes 1 de Mayo se suman al cierre la 2ª., 4ª. y 10ª. avenida Norte desde la Calle Central hasta la 7ª. Poniente, por lo que también se reubicarán algunas terminales del transporte colectivo.

A la población se le convoca a mantenerse en casa y cumplir con las medidas de prevención, ante la diseminación comunitaria de la enfermedad que puede afectar a toda la población, por lo que ante las acciones se recomendó no acudir al centro de la ciudad.

Ante el incremento alarmante de casos nuevos en Tapachula, las autoridades municipales determinaron fortalecer todas las acciones en materia de prevención para el cuidado de la salud de los tapachultecos.

En ese sentido, se llamó a los empresarios a que coadyuven con las autoridades en cuanto a las acciones que se realizan para mitigar lo más posible el número de contagios por el Coronavirus y de esa manera en el menor tiempo posible se pueda superar la pandemia y reactivar las actividades económicas.

Por el momento, todos los comercios no esenciales en el centro de la ciudad permanecerán cerrados y se ampliará hacia otras calles y avenidas, se reubicarán terminales del transporte y se instalarán los filtros sanitarios sobre la Carretera Costera a la altura de Viva México y en la del Aeropuerto Internacional.

Las recomendaciones a la población es quedarse en casa y extremar las medidas preventivas para el cuidado de la salud.

En las acciones participan además la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, la Coordinación Nacional de Protección Civil, Salud, Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, entre otros.

En Operación Filtro Sanitario en Tapachula.

Ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, fue instalado un filtro sanitario en la entrada principal hacia Tapachula sobre la carretera Costera a la altura de la comunidad Viva México.

Personal de la Secretaría de Salud, Protección Civil, Dirección de Riesgos Sanitarios, Vialidad y Seguridad Pública, establecieron el módulo en el cual se realizan la toma de temperatura a las personas y sanitización a los vehículos.

El secretario de Salud Municipal, Eduardo Medina Olivera, explicó que esto forma parte del fortalecimiento de las acciones emprendidas por las autoridades de los tres niveles de Gobierno al estar en la fase III de la diseminación comunitaria del Covid-19.

Y es que en Tapachula se ha presentado un alarmante incremento de casos, por lo que las instrucciones de la presidenta municipal Rosa Irene Urbina Castañeda, son las de fortalecer todos los protocolos de prevención al ser la salud una prioridad.

En el filtro de control sanitario se toma la temperatura a ocupantes de vehículos, se proporciona información y recomendaciones para la prevención del Coronavirus, aunque se permite el libre tránsito y la movilidad.

Al transporte público a su vez se le solicita que reduzca al 50 por ciento el número de pasajeros en las unidades.

El filtro instalado será por tiempo indefinido. Boletín Oficial