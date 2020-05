Pide Rutilio Escandón celebrar Día de las Madres con sana distancia, pero muy cerca de corazón

Tuxtla Gutiérrez.- En el marco de la Mesa de Seguridad, y ante la cercanía del Día de las Madres, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado anticipado a las chiapanecas y los chiapanecos a no realizar reuniones, incluso familiares, para cuidar la salud, evitar una cadena de contagios y poner en riesgo a la población, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

“Sabemos que nuestra madre es el ser más querido, por lo tanto hay que tomar con responsabilidad las recomendaciones de las y los expertos de la salud, ya que la mayoría son mujeres de edad avanzada y pueden ser vulnerables; sin querer podemos hacer daño con este virus tan contagioso. Hay que estar con sana distancia, pero muy cerca de corazón”, apuntó.

Al informar que durante las últimas 24 horas, dos pacientes más recibieron alta médica, para sumar un total de 79 personas que han superado al coronavirus en la entidad, el mandatario subrayó que esto es resultado del esfuerzo y trabajo profesional que realiza el personal médico y de enfermería, y en general todas y todos los trabajadores del sector salud, al hacer frente a la pandemia.

En este sentido, sostuvo que aunque se cuenta con gran recurso humano, medicamentos y suficientes insumos en las clínicas alternas, lo más importante es no confiarse y mantener el autocuidado para no enfermarse y proteger a la familia. “Le digo al pueblo de Chiapas que vamos bien, más personas se están recuperando, pero si deseamos ayudar a todas y todos los trabajadores de la salud, en nuestras manos está cuidarnos”.

Luego de reconocer la labor de autoridades de los tres órdenes de gobierno al garantizar la seguridad en los municipios, reiteró el exhorto a la población a quedarse en casa, guardar sana distancia dentro y fuera de las viviendas, lavarse las manos, no tocarse la cara y extremar precauciones si realizan actividades en el exterior para no llevar el virus al hogar. “La mejor medicina es que nos cuidemos; si te cuidas, nos cuidamos todos”. Comunicado de Prensa