Aprueba IMSS 127 mil 626 Solicitudes de Crédito por 25 Mil Pesos, a Empresarios Solidarios: Zoé Robledo

*SE OTORGA A LOS PATRONES QUE HAN SUFRIDO LA PANDEMIA, CERRANDO ESTABLECIMIENTOS PARA EVITAR LA CONTAMINACION DEL CORONAVIRUS.

México.- Entre el 24 de Abril y el 6 de Mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha aprobado 127 mil 626 solicitudes a empresarios solidarios que podrán acceder a un crédito por 25 mil Pesos por no haber reducido su plantilla laboral en plena emergencia sanitaria, informó el director general, Zoé Robledo.

El titular del IMSS explicó que el sector de servicios genera 4.6 millones de empleos de los 20 millones registrados ante el Seguro Social. “Esto representa una quinta parte del empleo de nuestro país, y estas empresas concentran entre uno y diez trabajadores, el 83 por ciento está en esa situación.”.

Precisó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la CEPAL han analizado de manera permanente la situación económica derivada Coronavirus, quienes de acuerdo a un semáforo de actividades económicas indican que los sectores de alojamiento, servicios de comidas e inmobiliaria tienen una repercusión alta en su producción económica.

Con respecto a la dispersión de los créditos, Zoé Robledo explicó que hoy no hubo porque ayer que fue día inhábil, una parte de esta cadena no laboró, pero a partir de mañana, de esos 127 mil y los que se sumen, se procederá a hacer los depósitos.

Detalló que la distribución de registros por entidad federativa y tamaño de empresa se concentra en la Ciudad de México, con 11 mil 940; Sinaloa, con 9 mil 85; Estado de México, 7 mil 104, y Jalisco, 6 mil 765.

En este sentido, mencionó que de acuerdo al reporte epidemiológico que se presenta a las 19 horas, estas son las entidades federativas donde se concentra la mayor actividad casos por COVID-19.

Asimismo, indicó que ha mantenido una comunicación permanente con los gobernadores de Puebla, Miguel Barbosa; Estado de México, Alfredo del Mazo; y Tabasco, Adán Augusto López, para ampliar la difusión de estos programas y se busquen por todos los medios más beneficiarios a estos créditos.

Recordó que aquellos que deseen sumarse para recibir un crédito por 25 mil Pesos deben ingresar a la página web www.imss.gob.mx, verificar su validez con el RFC, llenar el registro con su nombre, teléfono, correo electrónico y cuenta bancaria.

A las 18:30 horas, como todos los días, se hizo una pausa en la conferencia de prensa para dar un reconocimiento con aplausos al personal médico que está al frente de la lucha contra el Coronavirus.