Mantiene Varados INM más de 75 Mil Migrantes de la Comunidad Negra que Exige Irse de Tapachula

*PERMANECEN EN LAS CALLES DESACATANDO LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA, CONVIRTIÉNDOSE EN LATENTES PORTADORES DEL CORONAVIRUS, NINGUNO SE PROTEGE USANDO CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL, LO QUE PUEDE DESENCADENAR UN BROTE DE FATALES CONSECUENCIAS.

Tapachula, Chiapas; 11 de mayo. – Desde principios del año, más de 75 mil migrantes de la comunidad Negra, permanecen varados en Tapachula, luego de la promesa del gobierno federal de regularizarles su situación migratoria en el país, aunque ha sido solo eso, puras promesas, y que para ello la delegada en Chiapas, Carmen Yadira de los Santos Robledo, se ha encargado de frenar los trámites para obtener sus pase de salida.

Según dijeron a EL ORBE, infinidad de ellos arribaron a México para buscar ser beneficiados en alguno de los programas que impulsa la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y muchos de ellos lo lograron, sobre todo centroamericanos.

En el caso de la comunidad negra, miles de ellos tuvieron que montar un campamento en las inmediaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, al norte de la ciudad.

Durante todo el año, ese fue escenario constante de manifestaciones de aquellos que exigían les entregaran los oficios de salida que les permitieran continuar su viaje hasta la frontera con Estados Unidos, que hasta entonces consideraban destino final.

Hubo marchas, plantones, enfrentamientos con policías federales, motines, destrozos en oficinas gubernamentales, mítines y otras manifestaciones de protesta.

Al final no lograron obtener ese documento. En su lugar, el gobierno de México les propuso otras alternativas, entre ellas quedarse a vivir y trabajar en el país o retornar a su nación de origen.

Bajo esas condiciones, se habilitó en Tapachula una oficina alterna para realizar el proceso de entrega de tarjetas a personas extranjeras de varias nacionalidades.

Así repartió Tarjetas de Visitante Temporal (TVT); de Visitante Permanente (TVP); y de Visitantes por Razones Humanitarias (TVRH), lo que alentó que llegaran muchos miles más.

Las principales nacionalidades de los beneficiados fueron hondureños, haitianos, apátridas (africanos), salvadoreños, cubanos, guatemaltecos y de la comunidad negra.

La salida de los migrantes de Tapachula ha sido, durante el último año y medio, una de las demandas más insistentes de los representantes de los sectores productivos, de organizaciones sociales, empresarios y otros de la sociedad.

Y es que la presencia de los extranjeros indocumentados se ha relacionado con el incremento en los niveles de inseguridad, el crecimiento en el comercio informal, asi como se dedican a consumir medidas embriagantes al aire libre y con altos volúmenes de música afectando a los pobladores.

Se calcula que unos 30 mil de ellos fueron incluidos en diversos programas gubernamentales en los municipios de la Costa y Frontera Sur de Chiapas, en tareas que van desde la limpieza de las calles, hasta la siembra de árboles, y por eso menos que se van.

El problema ahora se ha agudizado con la presencia del coronavirus porque ninguno de esos migrantes se protege de la pandemia del Covid-19 y puede ocasionar en cualquier momento u brote de fatales consecuencias.

MILES DE MIGRANTES SIN CONTROL SANITARIO

Uno de esos focos rojos en el país está precisamente al sur de Tapachula, en donde se ubica las oficinas de Regularización de Estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), donde todos los días se aglutinan miles de extranjeros sin ningún control sanitario.

Precisamente en las inmediaciones de esas oficinas, las autoridades locales instalaron un filtro sanitario para controlar el ingreso de los migrantes, pero miles de ellos se resisten a cumplir con las medidas preventivas.

Como se recodará, hace un par de semanas, elementos de Protección Civil, Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Nacional comenzaron a realizar diversas acciones en esa zona de la ciudad, incluyendo la instalación de un tinaco con agua potable, dos tarjas, entre otras.

Sin embargo, una vez que cruzan ese filtro, los extranjeros se aglomeran, pelean espacios en las calles hasta agarrarse a golpes, con tal de ser atendidos antes en las oficinas migratorias.

Al resistirse a cumplir con esas disposiciones, aumentan la posibilidad de resultar contagiados del Covid-19, y propagar la enfermedad en el resto de la población, incluyendo a la comunidad flotante.

Su argumento es que el Instituto Nacional de Migración a cargo de Carmen Yadira de los Santos Robledo, los mantiene varados en Tapachula, no pone orden en la calle para la sana distancia, no ofrece gel antibacterial, cubrebocas ni otra manera para prevenir la pandemia.

Algunos de ellos señalan que justo al llegar a las ventanillas, les posponen las citas para un mes después y que hay muchos que tramitan sus visas humanitarias, pero que tampoco los atienden.

Varios de ellos coincidieron en que pareciera que se trata de una estrategia política del gobierno federal mexicano para mantener a todos ellos, que se calculan pudieran ser más de 70 mil, varados en la ciudad, sin poder avanzar o regresar.

Kenol, un africano en espera de sus documentos, indicó a EL ORBE que el INM no les quiere entregar las visas humanitarias, y que un grupo de ellos tienen siete meses de espera.

Dejó en claro que pare ellos Tapachula nunca fue su destino final, pero que se han visto obligados a permanecer en la ciudad y a llegar a hacer largas filas para ir a preguntar sobre la resolución de sus solicitudes, que nunca llega.

Consideró que los actuales funcionarios de esa dependencia son racistas, porque por alguna razón a los africanos y haitianos, los dejan fuera de todo.

Por su parte, Wilson, de origen centroamericano, señaló que el solamente lleva dos meses haciendo los trámites y que ha recibido tres citas para que le entreguen sus documentos, pero que se las han pospuesto.

“No sabemos cuántos meses tenemos que esperar. Nos han dicho que no podemos exigir, gritar o pelear con nadie. Hay que hacer la fila y esperar si salimos beneficiados en la lista, sino regresar al otro día y así hasta lograrlo”, comentó.

Zoila, de Honduras, indicó que están esperando que les informen a través de correos desde hace cuatro meses, pero que no les han llegado.

Mientras que Víctor, otro migrante de Honduras que llegó a Tapachula hace un par de meses, afirmó que todos ellos no creen que exista el coronavirus y que por eso no utilizan el cubrebocas, incluso consideró que solo se trata de una situación política.

Por ello muchos de ellos se pasean por las calles de Tapachula, que por no respetar las medidas de la Secretaría de Salud, se podrían convertir en los principales portadores del coronavirus, poniendo en alto riesgo a la población tapachulteca, todo gracias a que la delegada de Migración que no asume su papel, no les permite la salida para que se larguen de una vez por todas de Tapachula. Mesa de la Redacción.