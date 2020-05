Chiapas Respetará Medidas Para Regresar de Forma Segura a la Nueva Normalidad: Rutilio Escandón

*EL GOBERNADOR SUBRAYÓ QUE CHIAPAS ATENDERÁ CADA PASO Y ESTRATEGIA QUE DEBA SEGUIRSE A FIN DE RETOMAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES, LUEGO DEL CONFINAMIENTO POR LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS.

Tuxtla Gutiérrez.- Tras participar en la presentación de la Propuesta de Plan de Acción para la Vuelta a la Nueva Normalidad, encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que Chiapas atenderá cada paso y estrategia que deba seguirse a fin de retomar las actividades económicas, sociales y culturales, luego del confinamiento por la emergencia del Coronavirus.

A través de una videoconferencia que reunió a titulares de distintas instancias federales, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Gobernadora de Sonora y a los 30 Gobernadores del país, se dieron a conocer las medidas que se tomarán, así como la aplicación del semáforo que marcará la pauta respecto a las entidades y municipios que podrían empezar este proceso.

Ante ello, Escandón Cadenas reiteró la voluntad del Gobierno de Chiapas de privilegiar el cuidado de la salud, y acatar las disposiciones que se establezcan para reiniciar de forma segura. “Lo primordial es el bienestar. Tenemos confianza en que saldremos adelante con base en un trabajo responsable y en unidad con la Federación, los gobiernos estatales y los ayuntamientos”.

En este sentido, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que debido a evidencias científicas y experiencias en otros países, el regreso será paulatino y escalonado, para disminuir posibilidades de un rebrote. Destacó que se busca que las acciones de las que dependen millones de familias se retomen lo más pronto posible, pero con orden, organización y una planeación estratégica en la que autoridades y sociedad cumplan con lo que les toca hacer.

“Es necesario regresar con una nueva visión, volver en el menor tiempo posible pero asegurarnos de que no sea una vuelta al punto de partida. Debemos retornar con la vista puesta en un nuevo horizonte que esta experiencia ha dejado, y seguir las recomendaciones de expertos, científicos y economistas, entre otros”, manifestó Sánchez Cordero.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, desglosó la estrategia de Semáforo por Regiones, que inicia el 1 de Junio, según el color en el que cada región se encuentre (rojo, naranja, amarillo y verde), definiendo los pasos que se seguirán en el sector productivo, actividades públicas en espacios abiertos, y para proteger a las y los trabajadores con enfermedades crónicas o condición vulnerable, en sectores públicos y privados.

La funcionaria precisó que durante los próximos días, en casi 300 municipios del país que no presentan enfermos de COVID-19, y que colindan con otros que no tienen casos, se implementarán cercos sanitarios y acciones preventivas para mantener esa condición e iniciar la reapertura de espacios públicos, laborales y económicos.

Durante su intervención, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que no existe vacuna ni medicamento para curar el virus, por lo tanto, ante este esquema de regreso gradual, es fundamental que las entidades federativas fortalezcan las campañas de información con el objetivo de disminuir los riesgos.

Al resaltar que tanto la salud como el bienestar social y económico representan dos fuerzas importantes atendidas con responsabilidad, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, acotó que resulta necesario tomar decisiones consensuadas y sujetas a revisión en tiempo real, considerando la evolución del riesgo bajo cuatro variables: la probabilidad que ocurra un evento deseable o no deseable, su impacto, la vulnerabilidad y la resiliencia.

Igualmente, agregó que deben tomarse en cuenta las siguientes características en cada localidad: transmisión comunitaria, comportamiento de la curva epidémica, momentos de riesgo de la emergencia, conectividad intermunicipal, tamaño poblacional, capacidad de adaptación, edad poblacional y prevalencia de enfermedades crónicas.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, refirió que los efectos no son homogéneos, por lo que algunas medidas tendrán carácter sectorial. Asimismo, explicó que el análisis y diseño de políticas se dividió en: compras y presupuestos en materia de salud; mitigación de consecuencias económicas por el aislamiento; políticas fiscales y financieras tras el confinamiento; e impacto en las finanzas públicas.

En tanto, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que el regreso a clases se dará cuando lo marquen las condiciones sanitarias y bajo las indicaciones del Consejo de Salubridad federal. Puntualizó que las autoridades educativas y el magisterio preparan un plan de trabajo presencial para desarrollar una evaluación diagnóstica, con el fin de que la niñez y la juventud puedan concluir este ciclo escolar de manera exitosa.

Finalmente, los titulares de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; de Turismo, Miguel Ángel Torruco Marqués y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, coincidieron al resaltar la importancia de mantener la coordinación de esfuerzos en la reactivación de los distintos sectores productivos y centros de trabajo, así como en fortalecer la sanitización, acorde a las condiciones de salud. Comunicado de Prensa