Migrantes se Resisten en Acatar Medidas Sanitarias, Autoridades Sanitizan Áreas Públicas Para Evitar Contagios de Coronavirus

Si se Portan Bien, les Darán el Pase.

*EL INM NO TIENE LA CAPACIDAD NECESARIA PARA MANTENER EL ORDEN CON LA COMUNIDAD NEGRA, COMUNIDAD SALVADOREÑA, COMUNIDAD HONDUREÑA Y OTRAS, Y PERMITE LA AGLOMERACIÓN, DEJANDO FÉRTIL EL CAMPO PARA CONTRAER EL CORONAVIRUS.

Tapachula, Chiapas; 13 de mayo. – Derivada de la denuncia pública realizada en la víspera a través del rotativo EL ORBE, este miércoles se realizaron acciones de sanitización y control de personas en varios puntos de la ciudad, entre ellos el Palacio Municipal y área de concentración de Migrantes.

Esto como parte de las medidas preventivas emprendidas en lo crítico de la fase tres de la contingencia por el mortal coronavirus.

Este medio de información llevó la problemática que se vive en las inmediaciones de las oficinas de Regulación de Estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), al sur de la ciudad, donde miles de migrante se concentran todos los días para solicitar la resolución a su situación migratoria.

Ahí, niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, que ingresaron de manera irregular al país están buscando verse favorecidos con la política de refugio impulsada por el actual gobierno federal, en el que ya se han beneficiado miles de ellos.

Sin embargo, el INM no ha garantizado el orden para la atención de todas esas personas y permite la aglomeración, incluso de los menores, con lo que se les expone a contagiarse del Covid-19, ser portadores y expandir ese mal en el resto de la población.

Ante esa omisión de parte de la dependencia federal, las autoridades locales han tenido que asumir esa responsabilidad y tratar de convencer a los migrantes a que acaten las disposiciones de la Secretará de Salud, pero se resisten y hasta se burlan diciendo que el coronavirus no existe.

Ante ello, la Dirección de Protección Civil Municipal fortaleció este miércoles, de nueva cuenta, las acciones de control y medidas de prevención entre esos grupos de extranjeros que acuden a las oficinas migratorias.

De acuerdo al director de Protección Civil en la localidad, Julio César Cueto Tirado, para el ayuntamiento local es importante que se cumplan los ordenamientos en materia de salud.

Recordó que el gobierno municipal que encabeza la presidente, Rosy Urbina Castañeda, puso en marcha una estrategia para evitar la propagación del virus, en cumplimiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Esas medidas han sido respaldadas por gran parte de la sociedad y con ello se ha logrado el control de las personas afectadas y reducir al máximo los decesos, aunque los migrantes no quieren participar en esas acciones preventivas.

Por ello, en la avenida principal de acceso a esas oficinas del INM, se instalaron controles sanitarios que incluyen toma de temperatura y recomendaciones de limpieza de manos, para lo cual se mantiene instalado un centro de lavado, además de la sana distancia.

En las acciones de este miércoles, participó -además- personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional.

Se le pidió a los migrantes que acaten las medidas instrumentadas por las autoridades de Salud ante la emergencia sanitaria que se está enfrentando, pero algunos argumentaron que el INM es responsable de todo ello, porque no los atienden y, por lo mismo, los mantienen varados en la ciudad.

Mientras eso ocurría, personal de Protección Civil realizó acciones de sanitización en todo el edificio del Palacio Municipal de Tapachula, incluido el sótano y áreas perimetrales.

Esto, según se dijo, con la finalidad de brindar plenas garantías tanto a los empleados como a los ciudadanos que acuden a realizar algún tipo de trámite a esas oficinas.

Por lo pronto se desconoce si se van a aplicar otras medidas en contra de los migrantes y algunos sectores de la población que no han querido cumplir con las recomendaciones y, con su actitud, ponen en riesgo a toda la población. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello