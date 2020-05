Reforzar Higiene y Sana Distancia, Única Forma de Reducir Contagios de COVID-19: Rutilio Escandón

Desde Palacio de Gobierno, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas emitió un mensaje al pueblo de Chiapas, donde destacó que la pandemia por el COVID-19 avanza de manera acelerada, por lo que reiteró el llamado a no confiarse y acatar las recomendaciones básicas en materia de higiene y distanciamiento social, pues sólo de esta forma será posible mitigar la dispersión y transmisión del virus.

El mandatario estatal señaló que, de acuerdo con el Consejo de Salubridad General, las próximas tres semanas serán de alto riesgo de contagios, por ello es fundamental que ante esta difícil etapa todas y todos los chiapanecos actúen de forma responsable a fin de proteger su salud y la del resto de la población, ya que todavía no existe vacuna ni cura ante el Coronavirus.

“De manera cariñosa y con mucho afecto te pido que te cuides y protejas a tu familia. Ya falta poco, pero estamos en lo más complicado; si por necesidad tienes que salir toma todas tus precauciones, también cuando regreses a tu casa, porque esta enfermedad es muy peligrosa. Si actuamos juntos, en un solo frente, podremos superar y erradicarla totalmente”, expresó.

En este sentido, resaltó la importancia de realizar de manera constante el lavado de manos con agua y jabón, evitar tocarse la cara y guardar la sana distancia, incluso dentro del hogar. Escandón Cadenas enfatizó que vencer a este virus depende del comportamiento y los cuidados que asuma la sociedad, por lo que insistió en que se eviten reuniones masivas, así como abstenerse de realizar actividades no esenciales fuera de casa.

Las clínicas y hospitales, dijo, cuentan con equipamiento e insumos suficientes, así como un personal médico capacitado que, en la primera línea de batalla, entrega todos los días su corazón y lucha con valentía contra el COVID-19, no obstante, enfatizó, nada de esto será suficiente si la ciudadanía no pone de su parte, ya que el sistema de salud puede ser rebasado.

“Si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Y la única vía es tomar con seriedad las recomendaciones de las y los expertos y científicos de la salud”, concluyó al tiempo de manifestar su voto de confianza en los valores y principios que caracterizan a la población chiapaneca, como la voluntad y la disciplina, lo que permitirá que el Estado supere esta contingencia, fortalecido y en unidad. Boletín Oficial