Ante Etapa Crítica por COVID-19, se Pospone Reinicio de Clases Presenciales Hasta Agosto: Rutilio Escandón

CON ESTA ACCIÓN SE PERMITIRÁ PROTEGER LA SALUD DE LA NIÑEZ Y JÓVENES DE LA ENTIDAD, CONFORME A LAS INDICACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE LAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES DE SALUD.

Tuxtla Gutiérrez.- Ante etapa crítica por COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas anunció que en Chiapas la apertura de las escuelas y el reinicio de las clases presenciales se pospone hasta el próximo ciclo escolar, que comienza el 17 de Agosto, lo que permitirá proteger la salud de las niñas, niños y jóvenes de la entidad, conforme a las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de las autoridades federales y estatales de Salud.

Al asegurar que toda la comunidad estudiantil contará con su certificado de terminación escolar y reiterar su compromiso de seguir impulsando el acceso a la educación, Escandón Cadenas aclaró que, para aquellas poblaciones de difícil acceso, donde no llega el internet ni toda la comunicación electrónica, continuarán proporcionándose cuadernillos especiales, incluso en lenguas maternas, para que puedan repasar las tareas y aprendan desde su hogar.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, junto a la secretaria de Educación estatal, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, y el titular de la Secretaría de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, el mandatario señaló que, para no tomar riesgos innecesarios de contagios, se continuará con la estrategia federal “Aprende en Casa” y la modalidad estatal “Mi Escuela en Casa”, como se hace desde el mes de Marzo, a fin de concluir el presente ciclo escolar y resguardar la integridad de la niñez y la juventud.

“Ante los días difíciles que atravesamos por esta pandemia, es de suma relevancia privilegiar la salud y la vida, en este caso de estudiantes, maestras, maestros y de las y los trabajadores de la educación. Lo primordial es el bienestar de todas y todos; tenemos confianza en que saldremos adelante con base en un trabajo responsable, disciplinado y en unidad, pero, por lo pronto, seguiremos en aislamiento social para evitar que este virus se reproduzca más”, enfatizó.

Por su parte, Domínguez Ochoa informó que, debido a que este ciclo concluiría el 17 de Julio, se diseñó una propuesta opcional para que las y los estudiantes, sobre todo quienes cambian de un nivel educativo a otro, puedan asistir del 15 de Junio al 15 de Julio, a las escuelas en las que así se acuerde, para trabajar planes y contenidos de aprendizaje que no se abordaron en su totalidad durante la contingencia.

“Esta estrategia es totalmente opcional y voluntaria, será difundida en los medios y está dirigida, principalmente, al alumnado que va de primaria a secundaria, de secundaria a medio superior, y de medio superior a superior. Contaremos con la participación voluntaria y de mucho compromiso de maestras, maestros, madres y padres de familia”, precisó.

A su vez, Cruz Castellanos explicó que, ante esta determinación, se diseñó un programa preventivo, que incluye limpieza, sanitización e instalación de filtros sanitarios, entre otras acciones, que se implementarán en todas las escuelas de la entidad, para garantizar que cuando llegue el momento de reiniciar clases, se realice de forma segura y de acuerdo a lineamientos establecidos por autoridades federales y estatales de salud.

“Debido a la pandemia, nuestra vida ha cambiado y así será en el ámbito educativo. Estamos trabajando con plena responsabilidad para que docentes y estudiantes tengan seguridad y, sobre todo, las madres y los padres de familia, la certeza que en cuanto sus hijos regresen a las aulas van a estar en espacios dignos y saludables”, concluyó. Comunicado de Prensa