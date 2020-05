En Total Desacato a las Medidas Sanitarias por el Coronavirus, Comerciantes del Centro Amenazan con Reabrir Establecimientos

*EN PLENA EMERGENCIA, VENDEDORES AMBULANTES EXPENDEN COMIDA AL AIRE LIBRE Y NO UTILIZAN CUBREBOCAS NI ANTIBACTERIAL. *COMUNIDAD NEGRA SIGUE DEAMBULANDO EN LAS CALLES DEL CENTRO, CON LA COMPLACENCIA DE LA DELEGADA DE MIGRACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 19 de Mayo.- Dirigentes del Bloque de Organizaciones de Izquierda Siempre (BLOSI), denunciaron este martes que, en la ciudad, hay comerciantes de puestos fijos y semifijos que no cumplen con las disposiciones de Salud, pero que son intocables.

José Antonio Chol Ruiz, uno de los representantes de esa organización, dijo a los medios de comunicación que es urgente continuar con los protocolos de salubridad que se han implementado hasta ahora.

Esto, porque hay muchos puestos ya instalados de manera fija en las calles y banquetas del primer cuadro de la ciudad, y para eso puso como ejemplo a la Séptima Poniente entre la Segunda y Central Norte, “en donde siguen vendiendo comida a la gente amontonada”.

Dijo desconocer los motivos que hay para que los funcionarios de Salud no se percaten de esa situación y los dejen operar libremente.

“Es algo similar con todo el comercio informal que está instalado en la 10ª, 12 y 14 Norte, sin que nadie se dé cuenta que hay grandes aglomeraciones de personas”, insistió.

Así también que, independientemente de que ya se convirtieron en puestos fijos en espacios públicos, señaló que son antihigiénicos y no cumplen con ningún protocolo establecido por la Secretaría de Salud para evitar el contagio de la pandemia.

Por su parte, Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, del Consejo Político de esa misma organización civil, indicó que, por los acontecimientos que la sociedad está afrontando con la pandemia del Covid-19, se hace un llamado enérgico a las autoridades para hacer respetar las disposiciones “a todos por igual y no solamente a unos cuántos”.

Sobre todo, hizo énfasis a la comercialización de comida en la calle, porque tampoco se cumple con otros requisitos requeridos para garantizar que esos productos o ponen en peligro la salud de los consumidores.

“Vemos que en Tapachula hay varios locales construidos en las calles y banquetas de la ciudad y que están operando dentro de los cuadros que han sido cerrados para evitar la movilización de personas y la aglomeración”, recalcó.

Así también, han visto que “pasan a un lado los operativos y a ellos no se les dice absolutamente nada. Pareciera que esos locales estuvieran anclados y hacen comida sin cuidar la situación higiénica y los protocolos de salud, a la vista de todos”.

Incluso, reconoció que eso hace pensar que hubiera la instrucción de alguien para que nadie los toque, “cuando visiblemente se ve que todos los trastes lo lavan solamente con una cubeta de agua durante todo el día y tampoco hay sanitarios o lavabos donde se puedan lavar los consumidores”.

Por eso consideró que sería un buen ejemplo para hacer un levantamiento de todos los puestos, como esos, que ya están establecidos como fijos en ese y otros puntos del centro de la ciudad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

El Gran Problema, los Migrantes que Deambulan en el Centro.

Uno de los grandes problemas lo representa la comunidad negra, quienes invaden el centro con la finalidad de obtener dinero para subsistir; si Yadira de los Santos “tomara al toro por los cuernos” y le pidiera a Gobernación que se los llevara al centro del país, para de ahí transportarlos a los Estados Unidos como es su deseo, no hubiera tanto problema.

Esto se complicaría de incrementarse los contagios, porque estas personas no usan ni siquiera el bozal indicado por López Gatell, ya que esta es la causa primordial del desorden que padece Tapachula. La comunidad negra están tan arraigada en la ciudad, que no sabe agradecer la hospitalidad del tapachulteco.

A la que deben correr es a Yadira de Los Santos y poner a alguien que sepa defender a su pueblo, Tapachula, que sufre las inclemencias y los embates de esta maldita contaminación que salió de China. EL ORBE/Rosendo Pérez.