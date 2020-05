Suman 8 Mil 134 Fallecimientos por COVID en México; 74,560 Casos

*EU 1 Millón 680,680 Infectados; Brasil 391,222 y Rusia 363,324

Ciudad de México, 25 de mayo.-México llegó, al corte de este 26 de mayo, a 8 mil 134 muertes por Covid-19, con 74 mil 560 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló además que hay 31 mil 878 casos sospechosos, aunque con 128 mil 691 casos negativos acumulados en el país.

Hasta ayer lunes, la Secretaría de Salud había confirmado 71 mil 105 contagios, 7 mil 633 muertes y 14 mil 20 casos activos por coronavirus en México.

La tarde de este martes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que el semáforo para reanudar las actividades luego de la pandemia de coronavirus (Covid-19) debe estar a cargo del gobierno federal y no de los estados. Explicó que el semáforo para la reaperturar de las actividades debe ser federal para que haya una coordinación hacia la «nueva normalidad».

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la primera ola de la pandemia del coronavirus no ha terminado. «Ahora mismo no estamos en la segunda oleada. Estamos justo en medio de la primera oleada en todo el mundo», dijo Mike Ryan, director ejecutivo de la OMS. Sun