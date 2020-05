Exigen al INM Operativo Contra Migrantes en Tapachula Por Riesgo de Contagios al no Acatar Medidas Sanitarias

* COMERCIANTES MANIFESTARON QUE LOS EXTRANJEROS DE DIVERSAS NACIONALIDADES NO PORTAN CUBREBOCAS, SE AGLOMERAN EN LOS TRAMITES QUE REALIZAN SIN GUARDAR LA SANA DISTANCIA, ADEMÁS QUE DEAMBULAN POR LA CIUDAD SIN OFICIO NI BENEFICIO.

Tapachula, Chiapas; 30 de mayo. – Locatarios del mercado “General Sebastián Escobar”, de esta localidad, exigieron al Instituto Nacional de Migración (INM), realizar operativos en la ciudad para hacer cumplir lo que establece la ley en torno a la legal estancia de los extranjeros.

Así también, parea que las autoridades de los tres niveles de gobierno obliguen a esos flujos de personas varadas en la ciudad, a que acaten las medidas sanitarias, porque son un latente riesgo de provocar un brote del mortal Covid-19, que podría ser muy difícil de controlar.

“Hasta ahora no hay autoridad que los obligue a cumplir con esas medidas, por lo que los riesgos de contagio van en aumento”, dijo en entrevista para EL ORBE, Fidel Aguilar López, locatario de ese centro de abasto.

El también secretario del Consejo Directivo de la Asociación de Introductores de Ganado Porcino, comentó que cualquiera puede constatar la multitud de migrantes que se aglomera en las inmediaciones de los mercados y de otras partes de la ciudad.

Opinó que las autoridades tienen la responsabilidad de obligar a esas personas a que cumplan con las disposiciones de prevención al contagio, como la sana distancia y el uso de cubrebocas, por lo menos, “por su seguridad y la de quienes transitamos en la ciudad”.

Señaló que han visto que gran parte de esos indocumentados llega solamente a sentarse para platicar aglomerados y sin ninguna protección sanitaria en varios puntos, como en la Tercera Poniente y Décima Norte.

“Eso conlleva a que ellos mismos se contagien o que alguien los infecte y al rato vamos a tener problemas en la población de migrantes, lo cual no deseamos porque nos va a perjudicar más a la población en general”, indicó.

Se refirió a que el INM tiene la facultad y obligación de ver en torno a ese problema que pone en riesgo la vida de las personas, y que se podría fincar responsabilidades a los agentes y directivos de esa dependencia, por la omisión.

Hizo también un llamado a los organismos de derechos humanos para que intervengan para salvaguardar la integridad de la población, antes de que sea demasiado tarde.

“Ya no queremos que los tapachultecos se sigan infectando de coronavirus y fallezcan. Estamos pidiendo que todos colaboren para que se restablezca la vida económica de la ciudad y se garantice la salud de sus habitantes”, puntualizó. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa Argüello