Rutilio Escandón Encabeza la Entrega del Programa Bienpesca

* Beneficiará a 13 mil Pescadores.

Tuxtla Gutiérrez.- En la entrega de recursos del Programa Bienestar para Pescadores y Acuicultores “Bienpesca”, por más de 90 millones de pesos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que el principal objetivo de los programas y proyectos es que las familias chiapanecas vivan mejor, a través de apoyos que contribuyan a que la gente trabajadora salga adelante.

Junto al delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, el mandatario celebró que cada vez sean más las mujeres y hombres dedicados a la pesca que aprovechan estos beneficios: “Reafirma el afecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene a Chiapas, lo que es recíproco porque es un aliado que para ir hacia el progreso, antepone a quienes menos tienen y da oportunidad a entidades que nunca habían sido tomadas en cuenta”.

Tras reconocer la labor de las y los servidores de la nación que realizan censos y llevan los recursos directamente a las familias pesqueras, Escandón Cadenas aclaró que se terminaron las prácticas de corrupción, en las que recibían este apoyo mediante sus organizaciones y no les llegaba completo. “No tienen que dar nada a nadie, no tienen interés político o partidista, y a quien les diga lo contrario, denúncienlo”.

Refirió que ante la pandemia por el COVID-19, el gobierno no se ha quedado cruzado de brazos e impulsa el fortalecimiento de los diferentes sectores, además de llevar alimentos a los grupos vulnerables, gracias a que ha habido ahorros y un manejo honesto de los recursos. En este sentido, reiteró el llamado a seguir recomendaciones de sana distancia, no tocarse la cara y lavado de manos con agua y jabón para evitar contagios.

Al explicar que el padrón aumentó de casi 6 mil a 13 mil beneficiarios, y que se destinan más de 93.9 millones de pesos, para apoyar con 7 mil 200 pesos, a mujeres y hombres pescadores chiapanecos, el delegado Aguilar Castillejos agregó que gracias al respaldo del presidente López Obrador, se dispersan diversos programas federales en pro de sectores productivos y la economía familiar, sobre todo ante la emergencia sanitaria.

En representación de las personas favorecidas, Juan Esteban Rincón Escobar extendió un reconocimiento a los gobiernos federal y estatal por impulsar la producción pesquera y acuícola de la entidad. Asimismo, señaló la importancia de reforzar las tareas de reforestación a los sistemas lagunarios de la costa mediante el Programa Sembrando Vida.

Estuvieron presentes: la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez; el encargado de la representación de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en Chiapas, César Alfredo de Aquino Prado; así como la delegada de la Secretaría de Bienestar Región 12 Villaflores, Ana Cecilia Chacón Gómez, y el delegado de la Región 10 Tonalá, Gonzalo de Jesús Moguel Rincón. Comunicado de Prensa