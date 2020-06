Fortalecemos Estrategias Para Garantizar Seguridad y Salud a la Población: REC

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, se trabaja con unidad y coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, en el fortalecimiento de las estrategias de seguridad y salud, para cuidar el patrimonio, integridad y la vida de las chiapanecas y los chiapanecos.

Durante la Mesa de Seguridad, el mandatario sostuvo que aunque las 13 Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19 entregan buenos resultados en las acciones de aislamiento, control y atención a la población afectada por el Coronavirus, lo más importante es no confiarse y acatar con seriedad las medidas de prevención.

“Reconocemos el esfuerzo que doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, operadores de ambulancia, personal de intendencia, camilleros, laboratoristas y en general las y los trabajadores de salud, así como las y los servidores públicos, realizan al hacer frente a la contingencia. Te pido que nos ayudes cuidándote para que no te enfermes”, apuntó.

Al subrayar que Chiapas se encuentra en el pico más alto de la pandemia y que no se sabe cuánto durará, Escandón Cadenas insistió en la importancia de la consciencia social y el autocuidado para que la curva de contagios empiece a descender, al tiempo de convocar a la población a no dejarse llevar por quienes dicen tener una vacuna o medicamentos contra el Coronavirus, ya que sólo buscan hacer negocio con la necesidad del pueblo.

“No les creas, lo único que impide la enfermedad es que nos cuidemos y tomemos en cuenta las recomendaciones de expertos. Repetiré de manera terca que te laves las manos, no te toques la cara y guardes sana distancia hasta en el hogar, para no contagiar a tus seres queridos”, manifestó al exhortar a las autoridades a reforzar los filtros sanitarios, sin limitar el libre tránsito y privilegiar el respeto a los derechos humanos.

Se informó que la entidad presenta un registro histórico de 2 mil 400 casos de COVID-19, de los cuales 873 pacientes han superado la enfermedad; mil 15 son ambulatorios; 348 se encuentran hospitalizados, y que desafortunadamente se han presentado 164 defunciones.

Finalmente, el Gobernador destacó que derivado del trabajo conjunto entre el Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional y las instancias de seguridad y procuración de justicia, se ha logrado disminuir los índices delictivos y mantener a Chiapas como uno de los Estados más seguros del país.