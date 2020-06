Saturado Hospital del ISSSTE por Enfermos de Coronavirus, Agotados los Ventiladores

* TRABAJADORES SE MANIFESTARON CON MANTAS Y PANCARTAS, ASEGURANDO QUE NO CUENTAN CON INSUMOS PARA ATENDER A LOS PACIENTES DE LA PANDEMIA.

* AFIRMAN QUE MUCHOS DE SUS COMPAÑEROS YA RESULTARON INFECTADOS DE COVID.

Tapachula, Chiapas; 6 de Junio.- Trabajadores del hospital “Roberto Nettel Flores”, del ISSSTE, se manifestaron ese sábado colocando mantas y pancartas en esas instalaciones, al oriente de la ciudad, para hacer pública la supuesta situación precaria en la que, aseguran, están laborando.

La enfermera, Ingrid Sofía Cordero Hernández, en representación de sus compañeros, dijo en entrevista para EL ORBE, que no tienen suficiente material y que ese hospital está obsoleto.

“Ya no sirven nuestras tomas de oxígeno; no tenemos suficientes ventiladores para los pacientes de Covid; tampoco médicos. Estamos bastante olvidados, carecemos de muchos materiales e insumos”, apuntó.

En el caso específico del Coronavirus, comentó que hay un área improvisada, pero que no tiene ni aire acondicionado y, “por lo mismo, ya tenemos bastantes compañeros contaminados”.

También informó que han llegado muchos pacientes que van a consulta por un dolor gástrico, pero que, al final, resultan positivos al Covid-19.

En esos casos, señaló, son canalizados a la clínica especializada para esa enfermedad en el ISSTECH, “aunque ahorita está bastante llena y se están yendo hasta el Hospital Regional, siempre y cuando no pertenezcan a otra institución”.

En el caso de unos letreros que fueron colocados en las entradas de esas instalaciones, en las que se advierte que no hay vacunas ni medicamentos, comentó que los derechohabientes llegan y los insultan por esas causas.

Ante esa situación decidieron colocar lonas en las que establece que no están trabajando a gusto y, en realidad, les hace falta demasiados insumos, e incluso, sólo está laborando alrededor del 30 por ciento del personal.

Hizo un llamado a las autoridades federales para que realicen un recorrido en ese hospital y se cercioren físicamente de las instalaciones “que ya se están cayendo, y para que ya no nos estén matando a todos”.

Puntualizó que ya hay demasiado personal contaminado, “porque no tenemos un área adecuada, porque los pacientes del Covid los pasean por todos lados”. EL ORBE / Miguel Laparra / Ildefonso Ochoa Argüello