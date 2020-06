Entregamos Apoyos Alimentarios Casa por Casa Para Beneficio de Familias más Vulnerables: REC

* DURANTE LA PANDEMIA SE HAN DISTRIBUIDO MÁS DE 144 MIL DESPENSAS, Y EN LA SEGUNDA ETAPA SE ENTREGARÁN OTROS 148 MIL 200 APOYOS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA POBLACIÓN.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que, ante la pandemia por COVID-19, en Chiapas no se bajará la guardia y se trabaja en unidad para sacar adelante las necesidades prioritarias de los diferentes sectores, como es la atención alimentaria de las familias vulnerables y grupos en situación de emergencia a quienes se entregan despensas directamente para que no tengan que salir de casa.

Al enviar un mensaje mediante sus redes sociales, el mandatario refrendó su agradecimiento a la solidaridad del empresariado para lograr estas acciones, así como al apoyo de las y los servidores públicos que, además de donar un porcentaje de sus salarios mensuales, se han sumado a las brigadas que recorren las comunidades, ejidos y colonias.

“Todos los días estamos al pendiente de la sociedad, sobre todo de la población más vulnerable, por eso, para que no te expongas ni salgas de tu vivienda, estamos llevando los paquetes alimentarios hasta tu hogar y lo hacemos con mucho gusto”, apuntó.

Cabe destacar que en la primera etapa se distribuyeron más de 144 mil despensas y en la segunda se entregarán más de 148 mil 200, las cuales permitirán complementar la alimentación familiar; esto aunado a los dos millones de raciones de comida que se entregan directamente en las viviendas de niñas, niños y jóvenes estudiantes.

El titular del Ejecutivo Estatal ha sido insistente en la convocatoria al pueblo de Chiapas a continuar con las recomendaciones de expertos de la salud como es el lavado constante de manos con agua y jabón, no tocarse la cara y mantener sana distancia dentro y fuera del hogar, al ser la única forma de que no existan contagios.

Asimismo, ha reiterado el llamado a no dejarse engañar con supuestas vacunas o medicamentos milagrosos, ni con mentiras sobre que el Coronavirus no existe o que las acciones de fumigación y desinfección contra el Dengue y COVID-19 son dañinas, ya que vienen de personas malintencionadas que buscan desinformar, y las medidas preventivas contra estas enfermedades son fundamentales para evitar su propagación. Comunicado de Prensa