Pandemia de Coronavirus ha Provocado más de 450 mil Fallecidos en EL ORBE

* En México 16 mil 872 Muertos y más de 142 mil Casos.

EEUU.- La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas casi 120.000 casos hasta rebasar los 7,6 millones de positivos y las más de 450.000 víctimas mortales, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins.

De acuerdo con los datos actualizados a las 8.15 horas de este sábado, el balance global del coronavirus asciende a 7.651.175 millones de casos y 425.869 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 3,6 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 547.386 personas curadas.

Estados Unidos sigue como el país más afectado por la pandemia con 2.048.986 millones de personas contagiadas y 114.669 víctimas mortales, tras un nuevo repunte en el balance diario, que se cierra con más de 25.400 casos en las últimas 24 horas merced a las subidas de afectados en estados como Texas o Arizona.

Brasil sigue en segunda posición y registra en las últimas 24 horas 26.000 positivos, lo que eleva el balance a 828.810 personas contagiadas y 41.828 fallecidos. Rusia se queda en la tercera posición, con 510.761 positivos y 6.705 muertos.

En cuarta posición, India adelanta a Reino Unido y rebasa el umbral de los 300.000 contagios (308.916 casos) y 8.498 fallecidos, tras sumar casi 11.000 casos en las últimas 24 horas, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins. En territorio británico hay 294.402 casos y 41.566 muertos. En la sexta posición, España acumula 243.209 personas contagiadas y 27.136 víctimas mortales, por delante de Italia, que registra 236.305 casos y 34.223 fallecidos. En la octava posición, Perú tiene a 214.788 personas con coronavirus y 6.088 fallecidos.

A continuación, Francia contabiliza 193.220 contagios y 29.377 víctimas mortales, por delante de Alemania, que contabiliza 187.226 casos y 8.783 fallecidos, y de Irán, que registra 182.525 contagios y 8.659 decesos.

En la duodécima posición, Turquía tiene a 175.218 personas con coronavirus y 4.778 muertos, seguida por Chile, con 160.846 contagiados y 2.870 decesos, y México, con 139.196 casos y 16.448 víctimas mortales.

Cerrando el grupo de más de 100.000 contagios se encuentran Pakistán, con más de 132.405 y 2.551 muertos, y Arabia Saudí, con 119.942 contagios y 893 decesos.

Por debajo de los 100.000 positivos, Canadá contabiliza 99.595 personas con coronavirus y 8.125 víctimas mortales y China, el país en el que se originó la pandemia, acumula 84.228 casos con 4.638 fallecidos, dentro de una relativa estabilidad con un preocupante apunte: la aparición de casi medio centenar de nuevos casos en el principal mercado mayorista de Pekín en las últimas horas.

Por su parte, Bangladesh registra 81.523 personas contagiadas y 1.095 muertos y Qatar tiene 76.588 contagiados y 70 decesos. Sudáfrica ha rebasado a Bélgica con 61.927 casos y 1.354, por delante de los 59.819 casos y 9.646 fallecidos confirmados por el Gobierno belga, y de Bielorrusia, que acumula 52.520 contagios y 298 fallecidos.

Superando los 40.000 positivos están Suecia, Países Bajos, Ecuador, Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, mientras que Singapur, Indonesia, Portugal, Kuwait, Suiza y Ucrania acumulan más de 30.000.

Por su parte, Argentina, Polonia, Irlanda, Filipinas, Afganistán, República Dominicana, Rumanía y Omán superan los 20.000 positivos por coronavirus, por delante de Panamá, Israel, Irak, Omán, Bahréin, Japón, Austria, Bolivia, Armenia, Nigeria, Kazajistán, Dinamarca, Serbia, Corea del Sur, Moldavia, Ghana y Argelia, que tienen más de 10.000 contagios.

República Checa y Azerbaiyán superan los 9.000 casos y Guatemala, Camerún, Noruega, Marruecos, Malasia y Honduras tienen más de 8.000 positivos. A continuación, Australia y Finlandia superan los 7.000 casos y Sudán sobrepasa los 6.000.

Suman 16 mil 872 Fallecimientos

y más de 142 mil casos en México

Autoridades de la Secretaría de Salud reportaron este sábado 13 de Junio, 16 mil 872 muertes por Covid-19 en México, así como 142 mil 690 casos confirmados acumulados.

Este sábado, a 13 días del inicio de la «nueva normalidad», el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este sábado un decálogo de acciones que los mexicanos deben de asumir en la construcción en esta nueva etapa de la pandemia del Covid-19, entre los que se encuentra estar informados de la pandemia, no tener actitudes racistas, no ser egoístas ni materialistas, hacer ejercicio y dejar de consumir «comida chatarra» y dejar atrás el estrés.

En un video difundido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo Federal también pidió a la sociedad que independientemente de tener o no una religión, buscar un camino de espiritualidad y de un sueño, además de exhortar a «tomar mucho agua pura» a que si se padece una adicción al tabaco y al alcohol buscar tratamiento para eliminarlos. Sun