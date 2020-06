Destaca López Obrador Atención Personal de Rutilio Escandón al Rubro de Seguridad en Chiapas

*EL PRESIDENTE DE MÉXICO ENFATIZÓ QUE ES FUNDAMENTAL LA PRESENCIA DE LOS GOBERNADORES, EN LA MESA DE SEGURIDAD DE SUS ENTIDADES PARA CONJUGAR ESFUERZOS.

El presidente López Obrador resaltó que la Mesa de Seguridad de esta entidad, encabezada por el gobernador Rutilio Escandón, es la que funciona mejor en todo el país, porque el mandatario no falta, ni manda representantes.

Durante su conferencia de prensa matutina, en el estado de Tlaxcala, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la constancia y presencia del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, así como de sus homólogos de Tlaxcala, Campeche y Tabasco, en las mesas de seguridad que se realizan diariamente en sus entidades.

López Obrador mencionó que se reúne con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, de lunes a viernes, de 6:00 a 7:00 de la mañana, junto a la secretaria de Gobernación, los secretarios de Marina, de la Defensa Nacional, de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otros, para atender personalmente el problema de la inseguridad y la violencia.

“Esa reunión que hacemos se replica en los estados, no todos los gobernadores asisten, hay algunos que no se levantan temprano, con todo respeto, y lo que hacen es que delegan, pero nos consta que los gobernadores de Tlaxcala, de Chiapas, de Campeche, de Tabasco, están diario sobre el tema, y esto ayuda mucho, porque sumamos esfuerzos”, expresó.

El presidente de México destacó que hay mandatarios que operan estas mesas no sólo en las cabeceras o a nivel estatal, sino que las reproducen en las regiones de sus entidades, lo que conlleva, aseveró, a que cada vez se tengan más avances en esta materia.

Refirió que con un trabajo coordinado entre policías municipales, policías estatales, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, se busca garantizar la paz y la tranquilidad, para darle seguridad a la población, “ese es nuestro trabajo, independientemente de qué partido venimos, ya estando en el gobierno tenemos que actuar de manera conjunta”.

Cabe mencionar que en su más reciente visita a Chiapas, el presidente López Obrador resaltó que la Mesa de Seguridad de esta entidad, encabezada por el gobernador Rutilio Escandón, es la que funciona mejor en todo el país, porque el mandatario no falta, ni manda representantes, lo que se refleja en buenos resultados. Comunicado de Prensa