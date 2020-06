Proveedores de Oxígeno, Medicamentos y Cubrebocas No Deben Lucrar con Enfermos del Coronavirus: ERA

* EXIGE EL SENADOR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR A LA PROFECO, REALICE OPERATIVOS PARA VERIFICAR Y REGULAR PRECIOS DE LOS INSUMOS MÉDICOS.

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, hizo un llamado enérgico a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que vigile y sancione, conforme a la normatividad que los rige, a los proveedores que abusan en el costo de diversos insumos relacionados a la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Ramírez Aguilar, exhortó a esta institución a incrementar su esfuerzo y realizar operativos constantes, en este momento de Pandemia; toda vez que -dijo-, hemos recibido diversas denuncias ciudadanas, sobre el precio exorbitante de insumos tales como tanques de oxígeno, medicamentos, cubrebocas, sanitizantes, por mencionar algunos.

Por lo que, al ser la institución encargada de defender y proteger los derechos de los consumidores, debe revisar sus mecanismo legales y sociales para que las empresas no incurran en la violación de estos derechos y se acaten a las relaciones comerciales justas.

En este sentido Ramírez Aguilar también apeló a la solidaridad de las empresas con los consumidores en tiempos de crisis, “si bien es cierto que se rigen por la oferta y la demanda, no deben lucrar con el dolor ajeno, ya que esta enfermedad no distingue a pobres o a ricos, por lo que les pido su sensibilidad en estos momentos de angustia que vive la humanidad”, comentó.

Finalmente dijo que en los próximos días presentará un Punto de Acuerdo, ante el Senado de la República, para darle voz a muchos de los consumidores quienes han sido violentados en sus derechos, a los que también invitó a presentar formalmente sus denuncias y quejas ante la Profeco. Comunicado de Prensa