Con Esfuerzo del Personal de Salud, más del 60 % de pacientes COVID-19 ha sanado: REC

Tuxtla Gutiérrez.- Al encabezar la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció nuevamente el esfuerzo y trabajo profesional y humano que el personal médico y de enfermería ha demostrado frente a la pandemia de COVID-19, debido a que, a la fecha, un total de 2 mil 529 personas han logrado recuperarse de esta enfermedad, lo que representa más del 60 por ciento de los casos registrados en Chiapas.

Desde Palacio de Gobierno, el mandatario destacó que, de la región Sur-Sureste del país, la entidad es una de las que menos afecciones y defunciones tiene por cada 100 mil habitantes, gracias a que todas y todos los trabajadores de salud ponen el máximo esfuerzo y el corazón para proteger a las familias chiapanecas.

En este sentido, resaltó que se cuenta con los insumos de protección y medicamentos necesarios, el aporte de las Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19 que han contribuido a romper las cadenas de contagio y el Centro de Rehabilitación Psicológica Post COVID-19, donde se ayuda a superar los efectos del estrés y ansiedad que produce esta enfermedad.

Escandón Cadenas señaló que, aunque la cresta de contagios está a la baja, es importante no confiarse y seguir acatando de manera estricta todas las recomendaciones que emiten las y los expertos y científicos de la salud, como el lavado constante de manos, no tocarse la cara y guardar sana distancia, hasta en el hogar; y si se tiene que salir, dijo, es preciso tomar precauciones a fin de cuidar y proteger a los seres queridos.

Asimismo, informó que gracias a la solidaridad de los tres órdenes de Gobierno, del sector empresarial y la sociedad civil, se han distribuido casa por casa más de 300 mil despensas de 25 kilos para la alimentación balanceada de un millón y medio de personas que viven en situación de pobreza. Además, aseguró, se continúa favoreciendo a la niñez con la entrega de casi dos millones de raciones diarias, directamente a su hogar.

“Vamos muy bien y estamos ayudando a la gente a que se recupere y supere esta enfermedad; los recursos han alcanzado y no nos falta nada, porque repudiamos la corrupción y porque estamos trabajando de manera honesta, transparente y responsable para cumplir con lealtad al pueblo”, manifestó al refrendar que de esa manera rinde el presupuesto a fin de atender dignamente al pueblo chiapaneco, sin distinción.

El titular del Ejecutivo Estatal reconoció el respaldo que el presidente Andrés Manuel López Obrador brinda a Chiapas, ya que mediante las y los Servidores de la Nación se entregan recursos de los programas federales directamente en los domicilios de mujeres, personas adultas mayores o con alguna discapacidad, campesinos, pescadores, entre otros; así como las becas a estudiantes de los niveles básico, medio superior y superior.

Anunció que el mandatario federal ofreció a la entidad la construcción de otras ocho universidades, las cuales serán completamente gratuitas y con becas para que más jóvenes estudien y no gasten ni en libros.

“Éste sí es un verdadero gobierno democrático, justo y humano. Es una gran alegría porque era el sueño que teníamos, de instaurar una nueva cultura en la forma de gobernar, en la que vivamos en armonía, tengamos bienestar y nos respetemos todas y todos, y donde podamos establecer el uso de la razón para vivir bien y mejor”, finalizó. Comunicado de Prensa