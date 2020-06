Con Respaldo de AMLO, Chiapas Tendrá 14 Universidades Gratuitas y con Becas: REC

*Junto al delegado José Antonio Aguilar Castillejos, anunció la puesta en marcha de ocho nuevas sedes de Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”

Tras el anuncio de la puesta en marcha de ocho nuevas Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, que se suman a las seis que ya funcionan en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas agradeció el respaldo que el presidente Andrés Manuel López Obrador muestra cada vez más a la entidad, sobre todo a jóvenes que aspiran a terminar una carrera y seguir sus sueños.

“Me da gusto escuchar buenas y grandes noticias para Chiapas. Ahora sí, con todo respeto, tenemos Presidente de la República, y le agradezco muchísimo; no hay duda que cuando se trabaja con honestidad, responsabilidad y lealtad a la gente, y se hace un lado la corrupción, el dinero alcanza para satisfacer al pueblo sin distinción”, dijo el mandatario acompañado del delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos.

Al invitar a las y los estudiantes a inscribirse a estas universidades gratuitas, teniendo como plazo el 30 de junio, subrayó que quienes ingresen podrán entrar directamente, obtendrán una beca de 2 mil 400 pesos al mes y no gastarán en libros ni en materiales. “Esto sin duda, promueve la igualdad de todos los pueblos. Tendremos 14 y seguiremos la gestión junto con el delegado, para tener más con las mismas condiciones para ayudar a la sociedad”.

Luego de conocer los avances en distintos programas sociales a favor de las familias chiapanecas, Escandón Cadenas enfatizó el hecho de que se instalen sucursales del Banco del Bienestar en todos los municipios del estado, para que las personas beneficiadas no tengan que trasladarse a otros municipios o instituciones bancarias.

“Son millones de chiapanecas y chiapanecos que reciben estos recursos. Estamos felices porque la gente vive mejor, porque subirá el índice de desarrollo humano. Gracias a las y los servidores de la nación; el gobernador y todas y todos los funcionarios estamos sumados para continuar apoyando a la población”, acotó.

En tanto, Aguilar Castillejos informó que las nuevas sedes de las universidades estarán en los municipios de Bellavista, Las Margaritas, Salto de Agua, Teopisca, Ocotepec y Pantepec, con las licenciaturas de Enfermería y Obstetricia; Medicina Veterinaria y Zootecnia; Medicina Integral y Salud Comunitaria; y las ingenierías en Acuacultura y Piscicultura, y Agroforestal. Pidió a las y los interesados ingresar a la plataforma www.ubbj.gob.mx, con fecha límite al 30 de junio, a fin de registrase y beneficiarse con la beca que se ofrece.

Respecto a las sucursales del Banco del Bienestar, refirió que próximamente se inaugurarán en Salto de Agua, Altamirano, Villaflores, El Parral, Jiquipilas, Berriozábal, Chicoasén, Acacoyagua y Tuxtla Gutiérrez, como parte de las 199 que instalarán este año en Chiapas, con el afán de que, por lo menos, cada municipio cuente con una institución bancaria donde puedan cobrar su apoyo económico, sin tener que viajar por largas horas a otro lugar.

Agregó que para abonar a la economía familiar ante la pandemia, se han otorgado más de 53 mil Créditos a la Palabra de un total de 113 mil, y mediante las Tandas del Bienestar se apoya a pequeños comerciantes con 6 mil pesos. Asimismo, se incorporó a 19 mil personas más con discapacidad, para recibir beneficios, y a partir del 1 de julio, se adelantará el pago de dos bimestres de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por un monto de 5 mil 240 pesos.