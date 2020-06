Las Autoridades y Cantinas Abren sus Puertas Propiciando Contagio del Coronavirus ¡Ya Basta!

“Lleva Cubreboca Para Ingresar y Luego te lo Quitas”

¿Y el de Alcoholes y Protección Civil?

En plena pandemia, la cantina operando.

*LAS AUTORIDADES LE HACEN AL “TÍO LOLO”, MIENTRAS EL FISCAL ESTATAL DICE QUE ESTÁN CERRANDO CANTINAS, POR OTRO LADO EL AYUNTAMIENTO BLOQUEA EL CENTRO Y PERMITE LA CONCENTRACIÓN MASIVA EN BARES Y CANTINAS.

Tapachula, Chiapas; 25 de Junio del 2020.- Este jueves, justo cuando el Gobierno del Estado informaba que se aplaza hasta el 15 de Julio la suspensión de actividades administrativas para evitar los contagios del Covid-19, en Tapachula empezaron a abrir los antros de vicio.

Horas antes, el fiscal general del Estado, Jorge Llaven Abarca, informó los resultados del Operativo de Verificación de Bares, Cantinas y Similares en Cumplimento a las Medidas Preventivas de Salud Contingencia COVID-19, destacando la suspensión provisional de 111 establecimientos y el aseguramiento de 20.

“Es un resultado contundente para la prevención de contagios y de la comisión de delitos”, declaró Llaven Abarca.

Fue claro en señalar que “tenemos que redoblar esfuerzos, las y los Presidentes Municipales deben sumarse a las estrategias de seguridad y justicia que impulsa el jefe del Ejecutivo, el bienestar de las familias chiapanecas es una prioridad”.

Por ejemplo, el “restaurant familiar” El Rancho, ubicado justo enfrente de una universidad al sur de la ciudad, publicó en medios electrónicos su reapertura a partir del mediodía de este jueves. Incluso, en su publicidad reconocen que ese lugar se trata de un botanero.

Poco después cancelaron esa publicación y señalaron “Sí vamos a tener servicio. Se eliminó de la página porque no podemos hacer publicidad”.

Como si la pandemia fuera una cosa de burla y las indicaciones de la Secretaría de Salud pura pantomima, esa empresa dijo, en el mismo medio, “que es necesario el uso de cubrebocas, sólo para ingresar, ya adentro se lo pueden quitar”.

Mientras empezaban a llegar los consumidores a ese lugar, con música en vivo y toda la cosa, en el centro de la ciudad las autoridades mantenían cerradas las calles y obligando a los comerciantes establecidos a cumplir normas estrictas para poder abrir, y a la población a tener que pasar por los filtros sanitarios.

Irónicamente, en Tapachula siguen cerrados los parques deportivos y recreativos, los templos, escuelas, oficinas administrativas, calles, museo, plazas y otros espacios públicos y establecimientos, con el pretexto de contener los contagios.

Apenas hace unos días, el titular de Protección Civil, Julio César Cueto Tirado, así como los representantes de la Jurisdicción Sanitaria, hicieron alarde del cierre de antros clandestinos y con otras irregularidades en varios puntos de la ciudad.

Sin embargo, este jueves “no se percataron” del reinicio de operaciones de ese y de otros lugares, también con ventas de bebidas alcohólicas y brillaron por su ausencia.

Se desconoce cómo los convencieron para no cumplir con sus responsabilidades, dejando en mal a las autoridades locales y estatales.

En entrevista, Fabiola Juachín, ama de casa, dijo a EL ORBE que el reinicio de operaciones de lugares de esos giros “está mal, porque son lugares que no requieren ahorita estar abiertos, ya que no hay ningún beneficio para la población”.

Precisó que todos los días en las noticias se enteran que los contagios de la pandemia siguen aumentando, “entonces creo que no es necesario que abran esos lugares”.

En cambio, dijo, “necesito ir al centro por mis cosas, pero hay muchos filtros y es muy difícil de llegar hasta ahí, creo que muchas personas van a perder su trabajo por la falta de ventas por esas condiciones”.

Por eso, consideró que, en lugar de permitir la apertura de los botaneros, las autoridades debieron haber abierto el centro y apoyar al comercio establecido de ese sector.

Se teme que, una vez abierto uno de estos lugares, el resto de los bares, cantinas, discotecas, centros nocturnos y demás, también harán lo mismo, como una muestra de la “flexibilidad” de las autoridades o por los intereses de por medio.

Con la reapertura de los antros, los filtros sanitarios y otras disposiciones contra el Coronavirus en Tapachula, no tienen sentido, porque serían una falsedad.

¿Cuánto le queda al jefe de Alcoholes del Ayuntamiento de Tapachula por reapertura? ¿Cuánto pagan las cerveceras para que así sea?, Protección Civil ¿cuál es tu papel?

Por su parte, el secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, pide a la población que se quede en casa; entonces, qué autoridad no entiende al estar están autorizando la reapertura de este tipo de establecimientos. EL ORBE/Miguel Laparra